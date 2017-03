Quán bia phải đảm bảo nhiệt độ nơi bán bia không quá 30 độ C

Theo đó, đối với cơ sở kinh doanh bia, hệ thống thông gió, chống nóng được lắp đặt phù hợp với yêu cầu bảo quản nhằm bảo đảm thông thoáng ở các khu vực, bảo đảm nhiệt độ nơi kinh doanh không quá 30 độ C. Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn.

Sản phẩm bia phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 15 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm. Có quy trình vệ sinh cơ sở và ghi nhật ký vệ sinh; các sản phẩm tẩy rửa, sát trùng dụng cụ kinh doanh và rửa tay phải an toàn cho kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.



Ở những quán bia vỉa hè như thế này, quy định "đảm bảo nhiệt độ nơi kinh doanh không quá 30 độ C " có vẻ sẽ rất khó thực hiện.

Đối với các cơ sở kinh doanh bia hơi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh phải được thiết kế và lắp đặt nhằm duy trì điều kiện bảo quản lạnh liên tục 24/24 giờ theo mức nhiệt độ yêu cầu; Đồng thời hạn chế tới mức thấp nhất các khả năng nhiễm bẩn, lẫn nước, lẫn tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bia trong quá trình xuất bán bia cho khách hàng; thiết bị, dụng cụ rót bia phải được vệ sinh hàng ngày. Nhân viên xuất bán bia phải được trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ như: áo, mũ, khẩu trang, găng tay; trước khi xuất bán, chiết rót bia hơi phải thay găng tay sạch hoặc rửa tay sát khuẩn.

Riêng chủ cơ sở phải có Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm còn hiệu lực do các đơn vị có chức năng, thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Công Thương. Chủ cơ sở hoặc người quản lý có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khoẻ và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế ít nhất 1 lần/năm. Việc khám sức khoẻ do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện và tương đương trở lên thực hiện.