Quản không xuể chuyện kinh doanh xăng dầu

Lương EVN do Bộ LĐ-TB&XH quyết Theo bộ trưởng, việc tăng giá điện 5% vừa qua vì hiện giá bán điện rẻ, không khuyến khích được tiết kiệm điện, đổi mới công nghệ của các DN, khó thu hút đầu tư. Thời điểm tăng giá tương đối hợp lý. Lý giải Tập đoàn Điện lực VN (EVN) thua lỗ triền miên nhưng mức thu nhập bình quân của nhân viên 8,3 triệu đồng/tháng, bộ trưởng cho biết: Bộ LĐ-TB&XH là cơ quan đầu mối chủ trì quyết định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương cho công ty mẹ EVN. Chẳng hạn năm 2010, kế hoạch giao cho ngành điện là hơn 90 tỉ kWh. Bộ LĐ-TB&XH đưa ra đơn giá tiền lương được tính trên 1.000 kWh là 5.434 đồng. Từ đó nhân lên với hơn 90 tỉ kWh sẽ ra đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương cho công ty mẹ EVN. Ngày 27-12-2011, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phát hiện một cây xăng ở Cầu Giấy (Hà Nội) bán xăng chưa hàm lượng methanol 15,3%, vượt quy định cho phép. DN nhập khẩu xăng dầu cho rằng xăng kém chất lượng là do đại lý. Theo thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm 2011 đến ngày 24-12, toàn quốc xảy ra 29 xe máy, một ô tô cháy nổ. Nhiều người cho rằng các vụ cháy nổ này có thể do xăng pha tạp chất, kém chất lượng gây ra. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân.