10.000 giám đốc bị rao bán trên mạng

Đầu tháng 8-2011, trên trang web www.vatgia.com và http://muabanraovat.com xuất hiện rao vặt “Cung cấp danh sách khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ thông tin”. Trong vai trợ lý giám đốc một doanh nghiệp, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM liên lạc với ông Tường, người rao bán thông tin trên mạng qua số điện thoại 09059586.. để tìm hiểu.

“Bán” 10.000 giám đốc giá 1 triệu đồng

Ông Tường cho biết hiện ông có danh sách gần 7.000 giám đốc tại TP.HCM với đầy đủ tên, điện thoại di động, điện thoại bàn, địa chỉ, trang web, fax, kể cả email. “Thông tin cá nhân mỗi giám đốc tôi cập nhật từ cuối năm 2010 đến nay vẫn còn chính xác. Nếu đồng ý mua với giá 1 triệu đồng, tôi sẽ giao tập tin gốc chứa toàn bộ thông tin tại địa chỉ khách hàng yêu cầu” - ông Tường nói.

Ông Tường cho biết ngoài thông tin 7.000 giám đốc tại TP.HCM, ông còn danh sách 1.500 giám đốc ở Bình Dương và 1.200 giám đốc ở Đồng Nai. Mỗi giám đốc đều có thông tin cá nhân đầy đủ. Danh sách giám đốc ở Bình Dương bán giá 600.000 đồng, ở Đồng Nai bán giá 500.000 đồng. Nếu mua toàn bộ danh sách giám đốc ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, ông sẽ tặng thêm tên và địa chỉ của 7.000 người đang sinh sống ở Phú Mỹ Hưng (?).

Rao bán thông tin cá nhân được đăng tải trên mạng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chưa hết, ông Tường còn hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giám đốc hoặc khách hàng ở các tỉnh khác nếu khách có yêu cầu.

Thông tin tuồn từ đâu?

Chúng tôi đề nghị ông Tường cung cấp thông tin cá nhân về khoảng 15 giám đốc ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai để kiểm tra thử. Lập tức, ông Tường chuyển danh sách từ địa chỉ hanh_hoang tuong@yahoo.com.vn.

Lần theo danh sách này, chúng tôi thử liên lạc với ông Nguyễn Văn M., Giám đốc Công ty TNHH MT (quận 1, TP.HCM) qua số điện thoại 0903929…

ông M. ngạc nhiên khi bị người lạ nắm được số điện thoại di động, điện thoại công ty, email… ông M. tỏ vẻ không hài lòng khi thông tin cá nhân bị rao bán trên mạng và nói: “Tiết lộ thông tin như vậy là vi phạm pháp luật”.

Tương tự, chúng tôi liên hệ với ông Võ Văn T., Giám đốc Công ty TNHH Đ. (Thuận An, Bình Dương) qua số điện thoại 09136969... và ông Phạm Văn M., Giám đốc Công ty TNHH ĐT (TP Biên Hòa, Đồng Nai) qua số điện thoại 0903749… Cả hai ông xác nhận địa chỉ, điện thoại bàn, fax, email… đều đúng như thông tin do ông Tường cung cấp. “Chúng tôi cảm thấy bị xâm hại, mong cơ quan chức năng can thiệp sớm để tránh gặp nhiều phiền toái về sau” - ông T. và ông M. bức xúc nói.

Thông tin cá nhân của mỗi người chính là bí mật đời tư của người đó, pháp luật bảo vệ quyền bí mật về đời tư. Khoản 2 Điều 38 Bộ luật Dân sự về quyền đời tư cá nhân đã quy định: “Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý”. Như vậy, theo trường hợp nêu trên, người rao bán đã vi phạm pháp luật. Người bị rao bán thông tin cá nhân trên mạng có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức vi phạm ngừng ngay hành vi vi phạm, cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần. Trong trường hợp các bên không thể tự thỏa thuận, người bị xâm phạm bí mật đời tư có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền. Thạc sĩNGUYỄN XUÂN QUANG,

giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

TRẦN NGỌC - HỒNG TÚ