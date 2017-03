134 DN du lịch đạt The Guide Award năm 2011

Đây là những DN điển hình, đạt hiệu quả cao, có uy tín trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành du lịch. Giải thưởng do độc giả nước ngoài của tạp chí The Guide (ấn phẩm của Thời báo Kinh tế Việt Nam) bình chọn theo tiêu chí: chất lượng sản phẩm, dịch vụ; chất lượng môi trường; thể hiện bản sắc dân tộc... Ngoài các DN nhiều năm liên tiếp đạt giải thưởng, năm nay xuất hiện nhiều DN mới là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển, đảo như Six Senses Côn Đảo, Fusion Maia Đà Nẵng…

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại TP Phan Thiết vào ngày 29-7.

THANH HẢI