15 DN ký kết đảm bảo cung cấp nông sản an toàn

Đây là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn có mạng lưới phân phối nhiều sản phẩm nông sản an toàn trong cả nước như Tập đoàn TH, Công ty Rau quả sạch quốc tế FVF, Tập đoàn Minh Phú, Tập đoàn Dabaco, Công ty TNHH Ba Huân, Công ty An Việt, Công ty VinEco (Tập đoàn Vingroup), Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam...

Các doanh nghiệp tham gia ký kết đều cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm; công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và thực hiện cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và cộng đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đánh giá thông qua việc ký kết sẽ từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng về sản phẩm nông sản an toàn; thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Đặc biệt, năm 2016 Bộ NN&PTNT xác định là năm hành động về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm mỗi tỉnh, TP hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận. Tính đến hết tháng 9-2016, cả nước đã có 45 địa phương có mô hình chuỗi hoàn chỉnh. Sản phẩm chính là rau, quả, chè, thịt, trứng, gạo và thủy sản các loại.