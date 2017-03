1,5 triệu USD cải thiện an toàn giao thông Quốc lộ 1

Đoạn đường quốc lộ 1 đi qua Ninh Thuận thường xuyên bị ngập lụt. (Nguồn: Internet)

Hiệp định về khoản viện trợ này đã được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ADB và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ký kết sáng nay, 20/12, tại Hà Nội.Số tiền này sẽ giúp thực hiện thí điểm việc cải thiện an toàn giao thông và khả năng chống chọi thiên tai của những cung đường nguy hiểm và dễ bị ảnh hưởng nhất trên tuyến quốc lộ 1 chạy qua hai tỉnh miền Nam Trung Bộ là Ninh Thuận và Bình Thuận.Phát biểu tại lễ ký, ông Tomoyuki Kimura-Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nhấn mạnh: "Với sự tăng lên nhanh chóng số lượng các phương tiện xe máy và xe cơ giới, an toàn giao thông là một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam, khi mà tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của quốc gia là 1,5 trên 10.000 người, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới.Tình trạng lũ lụt và lở đất thường xuyên cũng đang gây ra những nguy cơ đối với an toàn giao thông, do vậy cần có các biện pháp an toàn giao thông đầy đủ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và điều kiện lái xe nhằm giảm những tổn thất về người và kinh tế của những người tham gia giao thông cũng như của người dân sinh sống dọc trên tuyến quốc lộ.”Do phạm vi của dự án là một tuyến quốc lộ ven biển, tuyến đường này này rất dễ chịu tác động của thay đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng ngập lụt gây ra bởi sự kết hợp giữa mưa lớn và thủy triều lên cao. Dự án sẽ giải quyết vấn đề phát triển năng lực của các cơ quan quản lý giao thông địa phương và trung ương cũng như các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng chống chọi với thiên tai của tuyến đường, chẳng hạn như nâng cao cốt đường, tăng cường khả năng tiêu thoát nước và kè đường bộ.Bên cạnh đó, nhằm giảm những tác động tiêu cực của rủi ro về an toàn giao thông và biến đổi khí hậu đối với các cộng đồng dân cư sống dọc hành lang đường bộ, dự án sẽ thực hiện các chiến dịch nâng cao ý thức an toàn giao thông thông qua sự hợp tác với các ủy ban an toàn giao thông của tỉnh và các tổ chức cộng đồng địa phương.