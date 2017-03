2013: Khó giữ lạm phát dưới 6,8%

May mà giá lương thực, thực phẩm giảm!

NHNN đã thành công khi kìm lạm phát năm 2012 xuống mức khá thấp, một phần cũng có may mắn là giá lương thực, thực phẩm giảm liên tục. Hai mặt hàng này chiếm 40% trong tỉ trọng rổ CPI nên kéo lạm phát xuống. Nếu tính lạm phát cơ bản, loại bỏ lương thực thực phẩm và xăng dầu thì lạm phát năm 2012 vẫn xấp xỉ 11%. Do đó, nếu không cẩn thận trong năm 2013 sẽ đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao lại, việc kiểm soát lạm phát rất khó khăn. Còn việc xử lý nợ xấu mà NHNN đã hoạch định sẽ bao gồm hai vấn đề: phục hồi năng lực tài chính của NHTM để DN dễ tiếp cận vốn; xử lý thanh khoản các NH yếu kém. Nếu bản thân các NHTM không thực hiện được thì NHNN tập hợp lại thành một NH quốc hữu hóa để họ thực thi chính sách tiền tệ ổn định trong giai đoạn đang tái cơ cấu. Khi NH đó phát triển, có thể lại tư nhân hóa hoặc cổ phần hóa. Ngoài ra, các NH cần kiểm soát lại hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt là những NH đi lên từ nông thôn. TS LÊ XUÂN NGHĨA, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Tiêu điểm 11,2% mức lạm phát cao nhất dự báo cho năm 2013, dao động từ mức 7,2%. Ngoài ra, tăng trưởng GDP sẽ khoảng 4,96%-6,01%, tỉ giá biến động từ 1% đến 4% và tăng trưởng tín dụng quanh mức 9%-12%. Nhóm nghiên cứu Học viện NH