26.000 lượng vàng đã được các đơn vị đặt mua hết

Do giá vàng giảm sâu nên các đơn vị hy vọng nhu cầu của khách sẽ tăng lên, chính vì vậy, trong phiên đấu thầu này, có 10 đơn vị tham gia dự thầu thì có 8 thành viên trúng thầu và mua toàn bộ 26.000 lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước phát ra, chủ yếu là các ngân hàng đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.



Giá trúng thầu cao nhất lên tới 39,47 triệu đồng, thấp nhất cũng cao hơn 70.000 đồng so với sàn. Đơn vị mua nhiều nhất 6.000 lượng và ít nhất 1.000 lượng.



Từ ngày 28/3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 33 phiên đấu thầu bán vàng miếng, với tổng khối lượng trúng thầu là 842.800 lượng trên tổng số 926.000 lượng chào thầu.



Còn tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 39,20 - 39,50 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 400.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước. Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay thì thương hiệu này đã mất tổng cộng 950.000 đồng/lượng.



Đây cũng là mức thấp nhất của giá vàng SJC kể từ ngày 16/4. Tại thời điểm đó, thương hiệu này giao dịch chỉ quanh mức 39,75 triệu đồng/lượng.



Tuy nhiên, đến cuối giờ trưa, giá vàng đã bất ngờ tăng lên khoảng 130.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán, ở mức 39,33-39.63 triệu đồng/lượng, dù giá thế giới vẫn giữ nguyên.



Tính đến thời điểm này, chênh lệch giữa giá vàng SIC trong nước với thế giới vẫn ở mức 5,35 triệu đồng/lượng (cao gần gấp đôi so với trước thời điểm đấu giá).





