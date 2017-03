4 ngân hàng tham gia hoàn thuế VAT cho khách nước ngoài

Theo đó, địa điểm hoàn thuế tại Sân bay Quốc tế Nội Bài sẽ do Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng cổ phần Hàng Hải (Maritime bank) phối hợp cùng các chi cục hải quan TP Hà Nội phụ trách làm dịch vụ. Còn địa điểm hoàn thuế tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ do Ngân hàng cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) phối hợp cùng các chi cục hải quan TP HCM làm dịch vụ.



Dịch vụ hoàn thuế VAT được áp dụng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập, xuất cảnh do nước ngoài cấp (trừ thành viên của tổ bay theo quy định của pháp luật về hàng không) mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Tỷ lệ được hoàn thuế tới 85% tổng số tiền thuế VAT đã phải chịu khi mua hàng tại Việt Nam.



Hàng hóa được hoàn thuế giá trị gia tăng phải thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu, có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế trong thời gian 30 ngày, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn mua tại một cửa hàng trong một ngày, tối thiểu từ 2 triệu đồng trở lên…



Theo quy định, tiền Việt Nam Đồng là phương tiện để hoàn thuế. Khách hàng có nhu cầu chuyển đổi số tiền được hoàn thuế qua các đồng ngoại tệ khác sẽ được các ngân hàng đại lý quy đổi theo tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại tại thời điểm được hoàn thuế.



Ngày 1/7, hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đồng loạt triển khai dịch vụ này.





Theo Tuấn Lân (VNE)