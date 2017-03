5 ngân hàng cùng SJC bán vàng bình ổn

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho VnExpress.net biết, sáng nay Ngân hàng Nhà nước đã cho phép DongA Bank, ACB, Techcombank, Eximbank và Sacombank cùng với SJC bán vàng bình ổn giá.





Khi các ngân hàng được phép mua bán vàng, sẽ không còn tình trạng

chen lấn nhau mua vàng và giá nhảy loạn xạ. Ảnh: Lệ Chi

Theo đó, tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc của 5 nhà băng này sẽ được mua và bán vàng ra cho dân theo giá niêm yết của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Một số ngân hàng nằm trong danh sách được bán vàng cũng xác nhận thông tin nàyGiá vàng trong nước lúc 11h trưa nay đã giảm 400.000 đồng chiều thu gom và 200.000 đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Song mức giá này vẫn còn cao hơn giá thế giới quy đổi từ 1,4 đến 1,8 triệu đồng.Cùng thời điểm, giá quốc tế dao dịch quanh 1.645,90 USD mỗi ounce. Căn cứ theo giá USD tự do 21.300 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi tương đương 42,30 triệu đồng (chưa gồn phí vận chuyển, gia công...).Việc Ngân hàng Nhà nước cho phép 5 nhà băng trên được bán vàng ra sau khi biện pháp nhập vàng chưa thể kéo giá thế giới và trong nước lại gần nhau.Theo bà Xuyến, giải pháp mới sẽ là một trong những liều thuốc có tác dụng mạnh đối với chênh lệch quá lớn giữa giá trong nước và quốc tế trong thời gian qua. Khoảng cách này nếu co lại cũng sẽ có thể chấm dứt tình trạng đầu cơ, làm giá.Còn ông Trần Trọng Quốc Khanh, Giám đốc Trung tâm vàng Ngân hàng Á Châu nhìn nhận, việc cho các ngân hàng cùng tham gia bán vàng bình ổn, khoảng cách giá trong nước và thế giới chắc chắn sẽ được co hẹp lại chứ không như sự bất hợp lý như bây giờ.Tuy nhiên ông Khanh cho rằng, việc khoảng cách này co lại ngay lập tức hay từ từ còn phụ thuộc vào cung cầu trên thị trường. Nếu cầu vẫn quá lớn thì dù nguồn cung được đưa ra nhiều hơn trước nhưng không thể co lại tức thời. Ngược lại cầu nhỏ, thì với nguồn cung này đưa ra mạnh, khoảng cách sẽ co lại ngay.Một chuyên gia kinh tế là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia cũng nhận định, biện pháp trên được cho là giải pháp căn cơ đối với thị trường vàng đang nổi sóng thời gian vừa qua.Vì theo ông, nguồn vàng huy động trong các ngân hàng hơn 100 tấn, hiện nằm im. Nguyên do là theo quy định thông tư 22 của Ngân hàng nhà nước thì tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam và các hình thức bằng tiền khác. Nay các ngân hàng được phép đem số vàng này ra mua bán sẽ giúp cho nguồn cung vàng trong nước tăng cao hơn nhiều so với nguồn cung từ nhập vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng không tốn ngoại tệ để nhập vàng về.Cuối tháng 8, SJC và một số doanh nghiệp cũng được yêu cầu bán vàng ra để bình ổn giá. Tuy nhiên, biện pháp này chưa phát huy hiệu quả bởi các doanh nghiệp dù bán giá thấp hơn mặt bằng chung trong nước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với thế giới. Biện pháp này thậm chí còn bị diễn biến thế giới làm lu mờ, vàng bình ổn bán ra khi giá ở đỉnh, nhưng ngày hôm sau giá lại rớt mạnh.Trước đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình từng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo để ban hành nghị định mới về quản lý thị trường vàng thay thế nghị định 174. Theo đó, chủ trương của cơ quan này là Ngân hàng Nhà nước sẽ là cơ quan đầu mối tổ chức hoặc cấp phép sản xuất vàng miếng. Việc cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất sẽ tùy thuộc điều kiện thực tế trong từng thời kỳ, nhưng thống đốc khẳng định sẽ rất hạn chế.Về lưu thông vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước chỉ cho phép một số doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng được thực hiện mua bán vàng miếng với tổ chức, cá nhân nhằm thu hẹp đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi đối với việc quản lý hoạt động mua bán này.Theo Ngân hàng Nhà nước, với định hướng như trên cơ quan này sẽ tham gia trực tiếp quản lý về quá trình sản xuất và lưu thông vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đây là các yếu tố đảm bảo cho Ngân hàng Trung ương can thiệp hiệu quả trên thị trường vàng, chống hoạt động đầu cơ lũng đoạn giá vàng.