7 doanh nghiệp đăng ký tăng giá xăng dầu từ 900 đồng - 1.100 đồng/lít

Xăng dầu "nhấp nhổm" tăng giá? (ảnh minh họa)





Theo An Hạ (DT)



Vào lúc 19h chiều qua, thị trường xuất hiện tin đồn tăng giá bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, đến thời điểm sáng nay, giá bán lẻ xăng dầu vẫn giữ nguyên mức điều chỉnh ngày 20/7 vừa qua.Theo một lãnh đạo Bộ Tài chính, tính đến sáng nay 1/8 đã có 7 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đăng ký tăng giá bén lẻ xăng dầu lên Bộ Tài chính, mức tăng từ 900 đồng - 1.100 đồng/lít. Đại diện này cho rằng, mức đề xuất này là hợp lý theo tính toán của Bộ.Các doanh nghiệp đã đơn đăng ký tăng giá với Bộ Tài chính bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu VN, Công ty TNHH Dầu khí TP.HCM, Công ty xăng dầu Đồng Tháp, Tổng công ty xăng dầu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Nam Việt, Công ty xăng dầu Petex…Dự kiến, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng trong ngày hôm nay.Theo phản ánh từ các doanh nghiệp đầu mối trong nước, hiện giá xăng dầu bán lẻ đang lỗ từ 500 đồng - 1.200 đồng/lít.Tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, trong phiên hôm qua, giá mỗi thùng xăng đã nhích thêm 1,05 USD, tương đương 0,91%, lên 116,15 USD/thùng.Còn trung bình 10 ngày qua đối với xăng RON 92 là 114,71 USD/thùng; dầu DO 0,05S 122,72 USD/thùng; DO 0,25S 121,90 USD/thùng; Dầu hỏa 121,23 USD/thùng và dầu FO 180 cst 647,42 USD/tấn.Như vậy chỉ trong 2 phiên gần nhất, giá xăng A92 thế giới đã tăng thêm 3,15 USD. Đây được xem như dấu hiệu cho sự đảo chiều trong xu hướng giá bởi trong liền 4 phiên trước đó, giá xăng A92 đã liên tục giảm từ mức 118,15 USD/thùng xuống chỉ còn 113 USD/thùng. Nhìn xa hơn, so với phiên đầu tiên của tháng 7, giá xăng A92 thế giới đã đắt thêm 16,15 USD, tương đương 16,15 %.Như vậy, với việc điều chỉnh lần này, kể từ đầu năm tới nay, giá xăng trong nước có hai lần tăng và 5 lần giảm. Lần tăng trước là vào ngày 20/7, các doanh nghiệp đầu mối đã điều chỉnh tăng 400 đồng/lít xăng, diezel tăng 400 đồng/lít, dầu hỏa dân dụng tăng 300 đồng/lít.Tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước ngày 30/7, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), Tổ phó Tổ điều hành trong nước - khẳng định, trao quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp nhưng Nhà nước không buông mà vẫn tiếp tục kiểm soát.Theo vị đại diện này, việc trao quyền định giá xăng dầu cho doanh nghiệp chỉ trong biên độ nhất định, được Nhà nước quy định trong Nghị định 84/2009/NĐ-CP khi các yếu tố hình thành giá có biến động 7%. Tức là doanh nghiệp phải định giá theo phương pháp, nguyên tắc do Nhà nước quy định, chứ không phải giao cho doanh nghiệp định giá như định giá mặt hàng đường hay định giá thép theo tín hiệu thị trường. Doanh nghiệp xăng dầu không phải muốn định giá bao nhiêu cũng được, chỉ được phép định giá trong biên độ 7%, lúc biến động cao hơn thì Nhà nước can thiệp trực tiếp.Trả lời về khả năng tăng giá xăng dầu, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 31/2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cũng cho biết, Bộ đã có công văn giao doanh nghiệp kinh doanh được quyền quyết định giá theo biên độ và tần suất quy định căn cứ trên quy định tại Nghị định 84 và Thông tư 234. Doanh nghiệp đã thực hiện cơ chế này, được quyết định nhưng biên độ mỗi lần điều chỉnh không quá 7%, thời gian giãn cách giữa hai lần là tối thiểu 10 ngày.“Hiện nay doanh nghiệp đang thực hiên cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, họ sẽ tính toán giá cơ sở so giá bán lẻ và thực hiện điều chỉnh, đăng ký với Bộ. Thời điểm và mức tăng đều do doanh nghiệp quyết định”, Thú trưởng Mai nhấn mạnh.Cũng theo Thứ trưởng Mai, trước khi tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp phải đăng ký giá với cơ quan quản lý giá của Bộ Tài chính. Trong trường hợp cần thiết, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ có biện pháp về giá, thuế và trích quỹ bình ổn.