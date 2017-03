7 ngân hàng xiết nợ một công ty vay hàng trăm tỉ đồng

Hiện cửa kho vẫn khóa, chưa ngân hàng nào lấy được hàng để xiết nợ







7 ngân hàng đến xiết nợ hàng ngàn tấn cà phê đang được lưu trong kho tại công ty. Công an thị xã Dĩ An đã cử người đến hiện trường ổn định trật tự và yêu cầu nhân sự cao nhất của 7 ngân hàng vào một phòng để hội ý.Thông tin ban đầu công ty này vỡ nợ với số vay tổng cộng gần cả ngàn tỉ đồng. 7 ngân hàng tham gia xiết nợ gồm: Quân đội, VIB, Phương Đông, NN&PTNT, Hàng Hải, Vietinbank, Techcombank.Vào ngày 5-6, các ngân hàng nhận được thông tin ngày 6-6, 1 trong 7 ngân hàng sẽ tiến hành xiết nợ là cà phê từ kho của công ty trên nên cùng đến hiện trường để đòi quyền lợi. Cũng theo một đại diện, số hàng lưu trong kho của công ty trên hiện không thấm tháp gì so với số nợ họ vay nên các ngân hàng đều tranh thủ xiết hàng.Hiện các ngân hàng bận thương lượng, giải quyết vụ việc nên vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào.Có mặt tại trụ sở, ông Nguyễn Xuân Bình, chủ doanh nghiệp Trường Ngân, cho biết tổng số mà công ty ông nợ các ngân hàng là hơn 600 tỉ đồng. Theo ông Bình công ty ông đã mất khả năng thanh khoản, số tài sản là cà phê trong kho không thấm tháp gì so với số nợ.Ông Bình cho biết một trong những nguyên nhân khiến doanh công ty Trường Ngân đối mặt với tình trạng “vây ráp” của các ngân hàng là do lãi suất trong quá trình cho vay quá cao. “Có những thời điểm chúng tôi phải đối mặt với lãi suất cho vay hơn 20% và 4 năm trở lại đây chúng tôi bắt đầu khốn đốn” - ông Bình chia sẻ.Được biết, Trường Ngân từng là doanh nghiệp kinh doanh cà phê lớn hàng thứ 4, thứ 5 tại Việt Nam. Phần lớn sản phẩm cà phê hạt của công ty đều xuất khẩu đi các nước.Tính đến 16 giờ công an thị xã Dĩ An vẫn đang lấy lời khai các ngân hàng.