70% doanh nghiệp thua lỗ trong quý I/2012

Theo số liệu được cung cấp bởi Tổng cục Thuế, qua khảo sát trên cơ sở thống kê tờ khai thuế của 256.000 doanh nghiệp trong tổng số khoảng 446.000 doanh nghiệp đang hoạt động, quý I, cả nước có tới 70% doanh nghiệp bị thua lỗ, với trị giá 40.000 tỷ đồng.



Đánh giá về con số này, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam mặc dù lưu ý số liệu này chỉ mang tính chọn mẫu song khẳng định, tính đại diện của các mẫu này khá cao bởi đối tượng được chọn là những doanh nghiệp có uy tín trong hoạt động khai, nộp thuế nhiều năm qua. Ông cũng cho biết, các số liệu này đã được Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính, từ đó tạo tiền đề để cơ quan quản lý có đánh giá chính xác về tình hình doanh nghiệp hiện nay và kịp thời đưa ra được những chính sách phù hợp.









Theo Bích Diệp (DT)



Đến cuối tháng 5 vừa rồi, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức -0,89%, đặt ra nhiều lo ngại về hiệu quả vốn của nền kinh tế cũng như "sức khỏe" các doanh nghiệp.Tuy nhiên, về nguyên tắc, số liệu này mới trên giấy tờ sổ sách, tức phần khai thuế của doanh nghiệp, không ngoại trừ có trường hợp doanh nghiệp khai khống lỗ hoặc nâng lỗ. Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, những trường hợp này sẽ được tiến hành thanh tra, kiểm tra, có phương pháp xử lý.Cụ thể, theo kế hoạch, năm nay, ngành thuế dự kiến sẽ thanh tra khoảng 8.000 doanh nghiệp, tương ứng khoảng 1,5% tổng số doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra thêm 56.000 doanh nghiệp, chiếm tỉ lệ 12,5% và ngoài ra, sẽ kiểm tra cả những trường hợp nếu thấy có biểu hiện trốn thuế.Hồi tuần trước, báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 5 tháng đầu năm đã có khoảng 21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2011.Để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cộng đồng doanh nghiệp, vừa rồi, Bộ Tài chính cũng đã trình ra bộ giải pháp hỗ trợ. Theo tính toán, tác động về thu ngân sách của gói giải pháp này vào khoảng 9.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu đến cuối năm, các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động thua lỗ thì thu ngân sách cũng không tránh khỏi tiếp tục bị ảnh hưởng.Hiện theo như đánh giá của cơ quan điều hành, hiện xu hướng giải thể, ngừng hoạt động đã có chuyển biến, cải thiện. Sang tháng 5, số ngừng hoạt động và giải thể đã giảm khoảng 10% so bình quân 4 tháng, trong khi đó số đăng ký hoạt động mới tăng cao hơn so số xin ngừng hoạt động và giải thể. Hàng tồn kho cũng đã có xu hướng giảm dần, từ 34,9% của tháng 3 xuống còn 32,1% trong tháng 4 và 29,4% trong tháng 5.Theo kế hoạch vốn mà nhà nước đưa vào nền kinh tế từ nay đến cuối năm bình quân mỗi tháng khoảng 21.000 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm vào khoảng 12-13%, mỗi tháng bình quân lượng tiền cho vay từ hệ thống ngân hàng ra nền kinh tế khoảng 2%/tháng. Cùng với động thái hạ lãi suất huy động xuống còn 9% và lãi suất cho vay tối đa được đưa xuống 13%/năm, kỳ vọng của cơ quan điều hành sẽ có thể hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi mức tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6%.Sau mức tăng GDP đạt thấp 4% hồi quý I, đến quý II, con số này được nâng lên, ước đạt 4,5%. Tính chung, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 4,31% - điều này khiến mục tiêu tăng trưởng cả năm càng trở nên khó khăn hơn và các động thái hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như với nền kinh tế càng phải được thúc đẩy và thực hiện hiệu quả hơn nữa.Riêng từ phía Tổng cục Thuế, lãnh đạo cơ quan này cho hay, thời gian tới sẽ nỗ lực hết sức để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nền kinh tế. Trước mắt, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế, mở rộng diện thí điểm khai - nộp thuế điện tử. Đến nay, chương trình này đã được triển khai tại 41 tỉnh thành cho khoảng 120.000 doanh nghiệp, dự kiến đến cuối năm con số sẽ nâng lên khoảng 200.000 doanh nghiệp.Sáng nay, trên website của Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có thông tin về bức tranh lợi nhuận toàn hệ thống trong năm 2011 do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cung cấp. Theo đó, năm vừa qua, có gần 50% các tổ chức tín dụng có lợi nhuận giảm so với năm 2010 vào có hơn 10% số lượng các tổ chức tín dụng vì nhiều lý do, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.