Bà Nguyễn Thị Cúc (nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế):



Cách lách hợp lý



Đối với thuế thu nhập cá nhân, nguyên tắc là thu nhập được nhận lúc nào thì tính thuế vào thời điểm đó. Đơn cử tiền thưởng của năm 2012 nhưng người nộp thuế nhận được vào năm 2013 thì tính thuế năm đó chứ không xác định nguồn thu nhập. Thông thường, phần lớn khoản tiền thưởng gồm thưởng tết, thưởng quý 4... của năm trước sẽ được chi trả vào năm sau. Do vậy, phần thu nhập từ thưởng được tính thuế vào năm sau. Để giảm tiền thuế phải đóng của năm 2013, việc người lao động để dành phần lớn tiền thưởng của cả năm 2013 để rồi nhận vào năm 2014 cũng là một cách hợp lý.



L.THANH



Lại “bùng nổ” hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân



Bà Lê Thị Thu Hương, cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết tính đến cuối tháng 5 Cục Thuế TP.HCM và các chi cục thuế quận, huyện đã nhận hơn 14.000 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, cao hơn nhiều so với số hồ sơ hoàn thuế của cả năm 2012. Trong số này phần lớn là hồ sơ hoàn thuế từ những người lao động vãng lai, có thu nhập chưa đến mức phải chịu thuế nhưng đơn vị chi trả không cho làm cam kết.



Theo bà Hương, số hồ sơ hoàn thuế tăng cao khiến công việc của cơ quan thuế đình trệ do phần lớn lực lượng dồn vào việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Tuy nhiên đến cuối tháng 4 cơ quan thuế mới giải quyết được một nửa số hồ sơ đã nhận (khoảng 7.000 hồ sơ) với tổng số tiền hoàn 28 tỉ đồng. Đa số hồ sơ hoàn thuế không lớn, nhiều trường hợp số tiền hoàn chỉ có 20.000 đồng.



A.H.