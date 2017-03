700 du khách Việt bị bỏ rơi tại Thái Lan

Theo thông tin từ văn phòng đại diện của Tổng cục du lịch Thái Lan tại TP HCM, từ ngày 12 đến 18/6, công ty Herbalife Việt Nam tổ chức cho khoảng 3.000 người sang Thái Lan dự hội thảo kết hợp du lịch. Do số lượng khách đông nên công ty này có sử dụng dịch vụ của nhiều công ty khác nhau trong đó Travel Life phục vụ khoảng 700 khách.







Hàng năm có rất nhiều người Việt đi du lịch tại Thái Lan. Ảnh: Hải Duyên.



Theo Hải Duyên (VNE)



Sau 2 ngày kết thúc hội thảo, đoàn khách của Travel Life bị bỏ rơi ngay tại trung tâm hội nghị do công ty tổ chức tour và đối tác bên Thái Lan từ chối tiếp tục phục vụ.Đối tác của Travel Life tại Thái Lan là công ty Thái 2020 cho biết, họ chỉ nhận được 30% tiền đặt cọc của Travel Life, số tiền còn lại theo cam kết sẽ thanh toán ngay khi đoàn đến Thái Lan nhưng "trưởng đoàn đã cầm tiền đi đâu không rõ". Vì vậy, công ty này không có chi phí để chăm sóc khách du lịch Việt Nam nên đã xảy ra tình trạng đoàn khách này bị bỏ rơi. Du khách phải tự bỏ tiền túi thanh toán một số dịch vụ ăn uống, vận chuyển trong thời gian còn lại mặc dù đã bỏ tiền mua tour.Văn phòng đại diện của Tổng cục du lịch Thái tại TP HCM cũng cho biết, toàn bộ khách tham dự hội thảo của công ty HerbalLife do các đơn vị du lịch khác tổ chức hầu như không có vấn đề gì và đang tiếp tục lịch trình du lịch tại Pattaya.Theo ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc công ty cổ phần Én Việt (đại lý vé máy bay Én Việt), công ty Travel Life có đặt khoảng 150 vé máy bay khứ hồi của công ty này và vẫn còn nợ khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, vị giám đốc cam kết không hủy vé máy bay mà vẫn đảm bảo đưa đoàn du khách Việt Nam về nước. “Các vấn đề giải quyết hậu quả sau này với phía Travel Life chúng tôi sẽ giải quyết sau, còn trước mắt vẫn đảm bảo cho khách hàng về nước an toàn”, ông Tân nói.Đại diện của công ty Travel Life xác nhận có vụ việc này xảy ra. Hiện người đứng đầu của công ty đã bay gấp sang Thái Lan từ đêm 16/6 để giải quyết sự cố. Công ty Travel Life được thành lập cách đây khoảng hơn 2 năm có trụ sở tại quận Tân Bình (TP HCM).Theo thông tin từ Sở du lịch TP HCM thì công ty Travel Life không có giấy phép tổ chức lữ hành quốc tế.