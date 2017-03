7,3 tỷ USD vốn FDI được giải ngân trong 8 tháng

Riêng tháng 8, mức giải ngân đạt 1 tỷ USD, cao hơn so với mức bình quân khoảng 900 triệu USD của các tháng trước đó.



Tuy nhiên, các con số về thu hút vốn đăng ký còn khá ảm đạm, đặc biệt là vốn đăng ký mới. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng qua mới có 582 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký đạt trên 7,9 tỷ USD, giảm 34% về số dự án và 30% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.



Cùng thời gian này, đã có 168 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm trên 1,6 tỷ USD, giảm 47% về số dự án nhưng tăng khoảng 1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.



Dòng vốn FDI vẫn tiếp tục đổ vào lĩnh vực chế tạo. Tính đến nay, đã có khoảng 4,6 tỷ USD cả đăng ký mới và tăng vốn vào lĩnh vực này, chiếm tới trên 48% tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Tiếp theo vẫn là 2 lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, gas, nước và xây dựng với vốn đăng ký tương ứng trên 2,5 tỷ USD và khoảng 671 triệu USD.



Tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm gần 2,9 tỷ USD, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.



Singapore đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,45 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 851 triệu USD, chiếm khoảng 9% tổng vốn đầu tư...



Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Dương là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với gần 2,5 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm, chiếm khoảng 26% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,65 tỷ USD, chiếm 17,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp theo với gần 580 triệu USD.





Theo Thúy Hà (Vietnam+)