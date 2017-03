750 doanh nghiệp tham gia “Tháng bán hàng khuyến mãi”

Tháng khuyến mãi năm nay cũng diễn ra trong suốt tháng 9 như mọi năm nhưng sẽ có ý nghĩa hơn những năm trước do sức mua của thị trường đang giảm sâu, giá cả hàng hóa tăng cao. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia bán hàng hóa với giá thấp hơn thị trường từ 10%-49%.



Khởi động cho tháng khuyến mãi là chương trình “Hội chợ tháng khuyến mãi” được tổ chức tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 30-8 đến ngày 3-9, với quy mô 430 gian hàng. Người tiêu dùng đến với hội chợ không chỉ được mua hàng giảm giá mà còn được nhận quà tặng. Dịp này, ban tổ chức sẽ tổ chức 6 phiên chợ cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và hàng chục chuyến xe bán hàng lưu động.



Theo ban tổ chức, tháng bán hàng khuyến mãi năm nay có 750 doanh nghiệp đăng ký tham gia, chỉ tăng 7% so với năm trước nhưng tổng số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để kích thích sức mua sẽ tăng hơn rất nhiều so với các năm trước. Nhiều công ty kỳ vọng doanh số sẽ tăng mạnh trong tháng bán hàng này.



Ông Nguyễn Minh Thư, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nam Hòa, cho biết công ty dành 22 tỉ đồng cho tháng khuyến mãi, tăng 7 tỉ đồng so với năm trước (chưa tính mức giảm giá các mặt hàng).



Thiên Nam Hòa đã hợp tác với khoảng 20 tập đoàn điện tử, các ngân hàng để tổ chức các chương trình giảm giá từ 10%-49% và giảm tiếp 10%-15% cho khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng.



Bà Trần Thị Tuyết Hoa, Phó Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP (Saigon Co.op), cũng cho biết năm nay Saigon Co.op chi 100 tỉ đồng cho “Tháng bán hàng khuyến mãi”, tăng gấp đôi so với năm trước. Trong đó, 80 tỉ đồng dùng để giảm giá cho khách hàng, 20 tỉ đồng còn lại dành cho các phiếu mua hàng. Số lượng nhà cung cấp tham gia cùng Saigon Co.op tăng từ 450 lên 600 đơn vị...





Theo Gia Hưng (NLĐ)