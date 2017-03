9 container rác thải nguy hại tại cảng Hải Phòng

Kết quả, cho thấy toàn bộ 6 container trên chứa đầy vỏ chai nhựa phế liệu lẫn nhiều tạp chất nguy hại do chưa được làm sạch và băm cắt nhỏ theo quy định, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường.

Theo TTXVN, đây là lô hàng thuộc vận đơn số ST 412S- HPH201, do tàu SITC TOKYO của đại lý Vận tải hãng tàu SITC Hải Phòng (địa chỉ tầng 8, tòa nhà D&G, số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vận chuyển. Con tàu chở lô hàng trên đã cập cảng Đình Vũ và bốc xếp lên bãi từ ngày 15.12.2008. Lô hàng có xuất xứ từ Hồng Kong, được Công ty TNHH Hợp Thành (địa chỉ lô A2 - khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) làm dịch vụ tạm nhập tái xuất qua Việt Nam.



Trước đó, ngày 2/6/2010, tại cảng Green Port - Hải Phòng, Cảnh sát Môi trường Hải Phòng phối hợp với Đội kiểm soát hải quan thành phố đã kiểm tra 3 container khác là hàng phế thải khác và phát hiện tất cả đều là nhựa phế liệu có lẫn nhiều tạp chất nguy hại, không đủ điều kiện nhập khẩu. Số hàng này được Công ty Phúc An Thịnh (địa chỉ số 1/89 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) làm dịch vụ tạm nhập tái xuất qua cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, Công ty Phúc An Thịnh từ chối nhận lô hàng trên với lý do hàng không đúng với hợp đồng mua bán.



Hiện, các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các container rác thải nguy hại này.

Theo PV ( SGTT)