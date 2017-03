“ACB đủ khả năng thanh toán cho người dân”

ACB chuẩn bị tiền mặt đảm bảo chi trả cho người gửi tiền (ảnh chụp ngày 22-8) - Ảnh: T.T.D.



Ông Đỗ Minh Toàn - Ảnh: T.T.D.



* Ông có thể cho biết tình hình rút gửi tiền tại ACB những ngày qua như thế nào và phương án ứng phó của NH?



Bầu Kiên chi phối gì ở ACB?

Về vai trò của ông Kiên tại ACB trước khi bị bắt, trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 22-8, ông Nguyễn Thanh Toại, phó tổng giám đốc ACB, cho biết ông Kiên với tư cách là cổ đông có thể tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội cổ đông và các buổi thảo luận. Nhưng về quản trị điều hành thì ông Kiên không có quyền.

* NH có chính sách nào để thu hút nguồn tiền trở lại, thưa ông?



* Ghi nhận tình hình cho thấy nhiều khách hàng đến rút tiền được nhân viên ACB ghi nhận lại và hẹn đến thứ bảy (25-8), lý do vì sao?

- Từ tối 20-8 sau khi có thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, nhận định là tình hình sẽ có biến động nên ban thường trực và hội đồng quản trị đã xây dựng ngay kịch bản ứng phó. Kịch bản đánh giá khủng hoảng theo các mức độ là: bình thường, hơi đông, khá đông, khẩn cấp... Thực tế trong ngày 21-8, đặc biệt thời điểm 15g, tình hình người đến rút tiền khá đông nhưng do có sự chuẩn bị trước nên chúng tôi vẫn đảm bảo tốt khả năng chi trả cho khách hàng. Ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị nguồn vốn để chi trả gấp ba lần so với ngày 21-8. Tính đến cuối ngày 22-8, lượng tiền rút ra khỏi hệ thống tăng so với ngày 21-8 nhưng thấp hơn nhiều so với dự báo của NH.Theo dõi báo cáo từ các chi nhánh cho thấy có khu vực tình hình diễn tiến theo mức độ hai, có khu vực ở mức độ một, vài đơn vị ở mức độ ba, sau đó 11g30 trưa 22-8 chuyển về mức độ hai.Tại các tỉnh người dân khá bình tĩnh, một số người đến hỏi xong đi về, một số người hỏi xong cũng không an tâm, xin rút về nhưng nói rằng nếu tình hình bình thường lại thì sẽ gửi lại. Đánh giá của ACB là ở mức độ trung bình và trong tầm kiểm soát.- Từ ngày 23-8, ACB triển khai các chương trình nhằm khuyến khích khách hàng đã rút tiền gửi lại NH. Theo đó, khách hàng đã rút tiết kiệm nếu gửi lại sẽ nhận được quà tặng, đồng thời khách hàng lỡ rút trước hạn nay gửi lại đến đáo hạn sẽ được ACB giữ nguyên lãi suất như trên sổ tiết kiệm thay vì chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn.Tất nhiên lúc này thông tin đưa đến khách hàng rất nhiều và khách hàng sẽ ứng xử dựa trên thông tin mà mình nhận được. Chúng tôi sẽ tôn trọng các quyết định của khách hàng.- Đó là một trong những kịch bản mà chúng tôi đưa ra. Việc hẹn này giúp cho khách hàng bình tĩnh suy xét hơn, đồng thời giúp NH dễ xử lý vì lượng nhân viên có hạn nhưng phải phục vụ lượng khách hàng lớn vào một thời điểm. Ý đồ chúng tôi vẫn muốn khách hàng bình tâm, suy nghĩ kỹ hơn và ACB cam kết chi trả toàn bộ khách hàng có nhu cầu rút tiền đang gửi tại ACB.