Ăn 3 thố cháo cá lóc bị “chém” hơn 2,6 triệu đồng

Theo tường trình của chị Chung, gia đình chị ghé quán ăn Thuận Phát trên quốc lộ 1 thuộc xã Mỹ Đức Tây, mọi người gọi ba thố cháo cá lóc, một trái dừa tươi và bị tính tiền: “3 lẩu, 2,4 triệu đồng; 3 cháo thêm 200.000 đồng, 1 trái dừa 25.000 đồng. Tổng cộng 2.625.000 đồng”. Người nhà chị Chung giật mình: “Sao đắt quá vậy?”. Một nhân viên lớn giọng nạt: “Ở đây tính tiền vậy được không? Muốn cái gì?”.

Sau một lúc tranh cãi không có kết quả, chị Chung gọi điện cho Công an xã Mỹ Đức Tây đến giải quyết. Kết quả, chủ quán thông báo chị Chung thanh toán hơn 1,3 triệu đồng. Chủ quán Thuận Phát cho rằng nhân viên tính nhầm. Do hai bên hòa giải thành công nên công an chỉ nhắc nhở chủ quán.

Theo S.BÌNH (Tuổi Trẻ)