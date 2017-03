Ăn cắp thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt 200 triệu USD

Nhiều tài liệu bị nhà chức trách thu giữ, chuyển ra xe. Ảnh: Q.T





Chiếc siêu xe Porsche bị tạm giữ . Ảnh: Q.T



Theo Quốc Thắng (VNE)



Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) kết hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phá đường dây mua bán thông tin thẻ tín dụng và tổ chức đánh bạc trên mạng.Trưa 31/5, tại TP HCM và Hà Nội, ít nhất 8 người liên quan đã bị bắt giữ. Trong đó, Trương Hải Duy được xác định là kẻ có vai trò "đầu não". Nhiều ngôi nhà sang trọng, trong đó có một căn biệt thự khu Nam Quang II (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7) bị khám xét. Nhà chức trách thu giữ nhiều thiết bị công nghệ cao, tài liệu và những chiếc siêu xe được cho là có liên quan việc phạm tội.Theo điều tra, nhóm nghi can đã cấu kết với nhiều đường dây tội phạm ở nước ngoài, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân, chiếm đoạt hơn 200 triệu USD. Ở Việt Nam, bọn chúng dùng thông tin này để mua hàng trên mạng, rút tiền, thành lập những trang web đánh bạc trực tuyến trên mạng... Với số tiền "khủng" ăn cắp được, những người này tậu biệt thự, sắm xế hộp. Khi bị bắt, các nghi can giao nộp nhiều tang vật là các siêu xe…Để phá đường dây này, công an Việt Nam đã phối hợp với nhà trức trách của Anh và Mỹ, điều tra suốt 2 năm.Cơ quan điều tra tiếp tục khám xét nhiều địa điểm có nghi vấn tại TP HCM và mở rộng điều tra.