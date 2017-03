Áp lực tăng giá nhiều mặt hàng...

Giá thực phẩm tươi sống tiếp tục ở mức cao

Đường tăng giá nhẹ

Giá xi măng ổn định

Giá thép tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh

Giá xăng dầu ổn định

Giá LPG tiếp tục tăng

Dược phẩm ổn định

(Theo VnEconomy)

Ngoài ra, các biện pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ... mà Chính phủ triển khai cũng sẽ góp phần làm bình ổn giá thị trường.Tuy nhiên, theo Cục Quản lý giá, mặc dù sản xuất đã đạt mức tăng trưởng vượt dự báo nhưng còn gặp nhiều khó khăn về vốn cho sản xuất, cung ứng điện cho nền kinh tế. Lãi suất tại các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng, làm tăng chi phí vốn vay của doanh nghiệp.Đặc biệt, do tình hình thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, từ nay đến Tết Nguyên đán, với tình trạng xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới Trung Quốc nếu không có biện pháp hạn chế với nguồn cung gia súc từ trong nước chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa, dịch vụ sẽ gây áp lực tăng giá.Cục Quản lý giá còn cho rằng, diễn biến về giá vàng và tỷ giá tăng mạnh trong thời gian qua cũng tác động tới tâm lý tăng giá trên thị trường. Mặt khác, theo quy luật tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ phục vụ lễ hội, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán tăng; lượng tiền cung ứng ra lưu thông tăng hơn những tháng bình thường gây sức ép tăng giá.Với những yếu tố trên, theo cơ quan này, trong tháng 12, giá nhiều mặt hàng thiết yếu có thể tăng nhẹ.Từ tháng 11, giá mặt hàng thực phẩm tươi sống theo xu hướng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là mặt hàng rau củ quả.Trong đó, giá thịt lợn hơi ở miền Bắc giá phổ biến khoảng 28.000 – 33.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; miền Nam giá phổ biến trong khoảng 28.000-31.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg.Giá một số loại rau quả tươi (tùy loại) trong nửa đầu tháng tăng giá khá mạnh so với so với tháng 10 như: hành lá tăng 8.000-10.000 đồng/kg; cà chua tăng 5000-8.000 đồng/kg; rau cải tăng 3.000 – 7.000 đồng/kg; các loại bầu, bí, mướp cũng tăng 500-2.000 đồng/kg…, nhưng đến cuối tháng đã có xu hướng giảm do nhiều loại rau đã vào vụ thu hoạch.Với những biến động của tháng 11, Cục Quản lý giá dự báo, giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, thủy hải sản trong tháng 12 tiếp tục ở mức cao do nhu cầu cho dịp lễ Noel và tết Dương lịch gia tăng trong khi nguồn cung còn ở mức thấp, tốc độ tái đàn sau dịch bệnh còn chậm.Giá bán lẻ đường trên thị trường hiện khoảng 19.000-21.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tháng 10/2010, đặc biệt có nơi giá đường lên tới 22.000 đồng/kg - 23.000 đồng/kg.Cục Quản lý giá cho biết, do lực mua tăng mạnh trước lo ngại về nguồn cung sụt giảm từ các nước sản xuất lớn như Braxin, Ấn Độ, Thái Lan, Australia và dự đoán nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục ở mức thấp trong vòng 12 tháng tới; cùng với sự suy yếu của đồng USD đã đẩy giá đường thế giới tháng 11/2010 tăng so với tháng 10/2010.Vì thế, ảnh hưởng của giá đường thế giới và nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng cao, lượng đường sản xuất niên vụ mới chưa nhiều và giá thu mua mía tăng (khoảng 10%) so với tháng trước nên giá bán buôn đường trong nước tăng so với tháng 10/2010. Dự báo giá đường tháng 12 tăng nhẹ.Trên thị trường, giá bán xi măng tại các tỉnh phía Bắc ở mức 920.000-1.050.000 đồng/tấn (tăng bình quân 20.000 đồng/tấn) so với tháng 10/2010; tại các tỉnh phía Nam ở mức 1.240.000-1.360.000 đồng/tấn, ổn định so với tháng trước.Do các công ty xy măng đã ổn định mức giá đã ổn định giá từ giữa tháng 10, hơn nữa, do lượng cung ứng dồi dào, lượng tồn kho nhiều, Theo Cục Quản lý giá, tháng 12, dự báo giá xi măng trên thị trường ổn định so với tháng 11.Trái ngược với xi măng, từ tháng 11, do giá phôi thép tăng và tỷ giá tăng trong tháng nên các doanh nghiệp sản xuất thép đã điều chỉnh tăng giá bán thép thành phẩm với mức tăng từ 400 – 600 đồng/kg.Trên thị trường, giá bán thép hiện ở mức 15.700 -16.000 đồng/kg (tại các tỉnh miền Bắc) và 15.400-15.800 đồng/kg (tại các tỉnh miền Trung và miền Nam (đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển), tăng khoảng 700 đồng/kg so với tháng 10/2010.Dự báo của Cục Quản lý giá, trong tháng 12/2010, giá thép thành phẩm tăng so với tháng 11/2010 do giá phôi thép thế giới dự báo sẽ tăng và nhu cầu tiêu thụ thép dịp giáp Tết tăng mạnh.Trong tháng 11, giá xăng dầu thế giới vẫn ở mức cao và tăng mạnh so với bình quân tháng 10/2010.Cụ thể, so sánh bình quân tháng 11/2010 với bình quân tháng 10/2010 giá dầu thô WTI tăng 3,25%, giá xăng RON 92 tăng 3,98%, giá điezen 0,05S tăng 4,22%, giá dầu hỏa tăng 3,96%, giá madut tăng 4,46%Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước, thuế nhập khẩu như hiện hành.Theo đó, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo.Nhưng, Cục Quản lý giá cũng cho biết, dự báo mới nhất của các chuyên gia kinh tế, giá dầu thô có thể giảm nhẹ so với những phiên giao dịch đầu tháng 11/2010, tuy nhiên vẫn dao động ở mức cao.Do giá LPG nhập khẩu tăng và tỷ giá VND/USD tăng nên giá LPG thị trường trong nước cũng tăng. Từ ngày 1/11/2010, các công ty kinh doanh LPG lớn đã tăng giá bán lẻ 25.000 đồng/bình 12kg.Hơn nữa, một số nước châu Âu và thị trường Mỹ đã có dấu hiệu mua dự trữ cho mùa đông và tình hình giá dầu thô trên thị trường thế giới còn ở mức cao nên giá LPG trên thị trường thế giới từ ngày 1/11/2010 tăng. Giá nhập khẩu LPG tháng 11/2010 tăng 92,5 USD/tấn so tháng 10/2010 lên mức là 784,50 USD/tấn.Vì thế, việc thời tiết đang chuẩn bị vào mùa Đông ở các nước châu Âu, nhu cầu sử dụng LPG sẽ tăng nên giá LPG thế giới có thể tiếp tục tăng, nên theo Cục Quản lý giá, giá LPG trong nước tăng tương ứng.Cục Quản lý giá dự báo, trong tháng 12/2010, thị trường dược phẩm trong nước vẫn tương đối ổn định.Giá thuốc sản xuất trong nước có thể biến động nhẹ phụ thuộc giá nguyên liệu nhập khẩu và sự thay đổi tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ mạnh, một số mặt hàng thuốc thành phẩm nhập khẩu có thể tăng nhẹ do sự biến động của tỷ giá.Tuy nhiên, nguồn cung ứng thuốc dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu phòng và chữa bệnh cho nhân dân.