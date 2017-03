Ba doanh nghiệp VN được vinh danh tại châu Âu

Trong số này, Việt Nam có ba doanh nghiệp được vinh danh gồm Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (JSC-IDP) với sản phẩm sữa bò tươi, sữa chua; Công ty Chế biến Dầu thực vật và Thực phẩm Việt Nam (Vnpofood Co.Ltd) với sản phẩm viên dầu gấc và Công ty Cao su Chưpa (Chupah Rubber Co. Ltd) với sản phẩm cao su tự nhiên.



Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Trương Triều Dương và Tham tán Thương mại Đỗ Việt Hiền cùng tham dự lễ trao giải.



Phát biểu tại lễ trao giải, ông Ricardo Roso Lopez, Tổng Thư ký kiêm Giám đốc điều hành Câu lạc bộ các Nhà Lãnh đạo Thương mại Toàn cầu đánh giá cao các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường châu Âu và thế giới.



Ông cũng bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam xứng đáng được trao tặng giải thưởng này.Cúp Quốc tế Chất lượng châu Âu là giải thưởng hàng năm được trao bởi Câu Lạc bộ các Nhà lãnh đạo Thương mại Toàn cầu, được bình chọn thông qua bỏ phiếu của tất cả các hội viên của Câu lạc bộ trên toàn thế giới nhằm vinh danh những doanh nghiệp ngoài châu Âu có uy tín về chất lượng sản phẩm, xứng đáng với lòng tin thị trường cũng như người tiêu dùng tại các nước mà sản phẩm có mặt.



Đồng thời, đây cũng là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, các nhà xuất khẩu có thể quảng bá sản phẩm của mình tới thị trường các nước thuộc châu Âu cũng như toàn cầu.



The Câu lạc bộ các Nhà lãnh đạo Thương mại Toàn cầu được lập ra năm 1978 với sự tham gia của các thương gia hàng đầu trên toàn thế giới.



Từ khi thành lập đến nay, bên cạnh việc bình chọn hàng năm để trao giải thưởng Chất lượng châu Âu, câu lạc bộ còn tổ chức thành công nhiều diễn đàn doanh nghiệp cũng như các hội thảo về xúc tiến thương mại, trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên, tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển.





(TTXVN)