Bà Rịa-Vũng Tàu: Xây sân bay mới tại đảo Gò Găng

Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, Công ty trực thăng Miền Nam và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Hiện tại, sân bay Vũng Tàu nằm trên địa bàn phường 9, thành phố Vũng Tàu (chia cắt thành phố Vũng Tàu thành hai khu vực Bắc và Nam sân bay), có tổng diện tích 172ha. Hoạt động bay tại sân bay chủ yếu dùng cho các loại máy bay trực thăng phục vụ công tác hậu cần, dịch vụ dầu khí, huấn luyện và đào tạo phi công, phục vụ công tác quốc phòng.



Theo quy hoạch thành phố Vũng Tàu đến 2020, sân bay hiện hữu sẽ gây ảnh hưởng đến quy hoạch không gian phát triển của thành phố, ảnh hưởng đến an toàn người dân sống gần khu vực sân bay, không đảm bảo mỹ quan đô thị, hiệu quả khai thác sân bay thấp do không tiếp nhận được các loại máy bay cánh bằng cũng như không phát triển được các tuyến bay nội địa khác.



Bên cạnh đó, khả năng mở rộng, phát triển sân bay trong tương lai sẽ rất hạn chế.



Theo các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc xây dựng sân bay Vũng Tàu tại Gò Găng là là phù hợp với các quy hoạch được duyệt, phù hợp với các thực trạng khai thác sân bay trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và vẫn đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng-an ninh.



Sau khi thảo luận, các cơ quan chức năng đã thống nhất phương án di dời và xây dựng mới sân bay Bà Rịa-Vũng Tàu trên đảo Gò Găng do tỉnh đưa ra.



Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần sớm lập dự án, thông qua Bộ Giao thông Vận tải để trình Chính phủ phê duyệt, triển khai đầu tư xây dựng sân bay mới.





Theo Huỳnh Sơn (TTXVN)