Bán dạo vé số kiểu Mỹ sẽ bị phạt nặng?

Sát cánh cùng tồn tại Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tài chính cho biết vé số điện toán Vietlott hoạt động theo Thông tư 136/2013 của Bộ Tài chính về kinh doanh xổ số điện toán. Theo quy định này, đối tượng tham gia dự thưởng loại hình xổ số này là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên… Như vậy bất cứ khách hàng nào đảm bảo đủ các điều kiện này đều được mua vé dự thưởng. Phát biểu tại một hội nghị mới đây về xổ sổ điện toán, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đánh giá xổ số điện toán là một loại hình trúng thưởng hiện đại, phù hợp với thị hiếu của người dân, có thể góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Mặt khác, xổ số điện toán có thể chia bớt thị phần của vé số truyền thống. Do đó, hai loại hình vé số này cần sát cánh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người chơi để tồn tại. Có thể chấm dứt hoạt động điểm bán hàng Phản hồi trước ý kiến của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, Vietlott khẳng định công ty đã, đang và sẽ triển khai các thiết bị đầu cuối để phát hành xổ số tự chọn số điện toán đúng thị trường được Bộ Tài chính phê duyệt. Mỗi vé in ra tại các thiết bị đầu cuối do nhân viên bán hàng thực hiện có mức giá 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng. “Nếu chúng tôi phát hiện vi phạm sẽ thực hiện các biện pháp xử lý đại lý và điểm bán hàng theo hợp đồng, trong đó có việc sẽ chấm dứt hoạt động của điểm bán hàng” - Vietlott cho biết. TRÀ PHƯƠNG Thêm 6 địa phương bán vé số kiểu Mỹ Đến nay Vietlott đã triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại sáu tỉnh, thành phố với hơn 1.000 điểm bán hàng. Theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, trong quý IV-2016 công ty sẽ triển khai thêm loại hình vé số này tại sáu địa phương: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.