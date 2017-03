Bán gần 19 tấn vàng nhưng ‘quên’ thuế

Mua bán vàng “khủng” chủ yếu ở TP.HCM Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi khẳng định tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế, Thanh tra tỉnh thì nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Phía cơ quan điều tra cũng từng nêu rõ đủ cơ sở kết luận Hoàng Khiêm bán hóa đơn… Tuy vậy, một số chuyên gia trong lĩnh vực thì nghi ngờ việc “lập khai sinh” cho vàng trôi nổi hoặc vàng lậu. Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP.HCM vì phần lớn hoạt động mua bán, giao dịch số vàng “khủng” đã nêu diễn ra chủ yếu ở TP.HCM. Trước câu hỏi của PV, việc chưa thu được thuế từ số doanh thu 23.000 tỉ đồng là do kẽ hở của pháp luật hay của ngành thuế, ông Phạm Khắc Ghi - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau nói: “Của cán bộ thuế. Liên quan đến hai tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi, chúng tôi đã kỷ luật hàng loạt cán bộ thuế ở huyện này. Còn vụ tiệm vàng Tuấn Kiệt thì chúng tôi đang kiểm tra, truy trách nhiệm của cán bộ thuế ở Chi cục Thuế TP Cà Mau”.