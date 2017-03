Bán lẻ rượu phải có giấy phép

Nội dung này vừa được công bố trong dự thảo nghị định sản xuất kinh doanh rượu do Bộ Công thương đưa ra hôm 13-10. Đây là điểm mới hoàn toàn so với các quy định trước đây khi việc cấp giấy phép kinh doanh, bán lẻ rượu không bị giới hạn quy hoạch theo dân số.



Dự thảo nêu rõ số lượng giấy phép cấp ra cấp toàn quốc sẽ do Bộ Công thương công bố, trong khi UBND cấp tỉnh, huyện sẽ đảm trách công bố số lượng giấy phép tối đa cho đại lý bán buôn trên địa bàn tỉnh cũng như giấy phép kinh doanh bán lẻ và giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn huyện.





Theo T.V.N. (Tuổi Trẻ)