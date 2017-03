Bản quyền giống thanh long ruột tím hồng giá 2 tỉ đồng

Đây là lần đầu tiên một giống cây trồng do các nhà khoa học VN lai tạo được thương mại hóa và xác lập bản quyền.



Ông Nguyễn Minh Châu, viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam, cho biết trước đây do không được bảo vệ nên giống thanh long ruột đỏ của viện nghiên cứu làm ra không thu về được đồng nào, lại còn bị các nước vô tư lấy giống. “Việc bán được giống đánh dấu sự thay đổi về ý thức của mọi người về bản quyền giống, đồng thời sẽ tạo được thương hiệu cây ăn trái VN trên trường quốc tế” - ông Châu nói.



Cũng theo ông Châu, sắp tới viện sẽ cùng với các nhà khoa học New Zealand hợp tác lai tạo giống thanh long ruột vàng.





Theo NGỌC TÀI (TT)