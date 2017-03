Bảo vệ Ngày và Đêm - 10 năm khẳng định thương hiệu

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Ngày và Đêm (số 600, Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) được một số cựu chiến binh thành lập ngày 12-8-2003, là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ đã được Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C64-Bộ Công an) cấp giấy xác nhận “Đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ” trong cả nước. Quá trình 10 năm xây dựng và phát triển, Bảo vệ Ngày và Đêm không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM và các địa phương nơi doanh nghiệp có chi nhánh và văn phòng đại diện.

Cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng cao

Đến nay với hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện ở ba miền Bắc, Trung, Nam và gần 4.000 nhân viên. Công ty Dịch vụ Bảo vệ Ngày và Đêm luôn đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và tính mạng cho khách hàng ở mức độ cao nhất. Nhân viên bảo vệ do ban giám đốc trực tiếp tuyển chọn theo tiêu chuẩn bắt buộc và quy trình xét tuyển nghiêm ngặt. Các ứng viên dự tuyển từ nhiều nguồn khác nhau, đa phần là những người đã từng làm việc trong ngành công an, quân đội giàu kiến thức chuyên môn và bề dày kinh nghiệm. Tuy nhiên, 100% nhân viên bảo vệ đều phải qua khóa đào tạo nghiệp vụ và mỗi năm phải trải qua đợt sát hạch năng lực và tái huấn luyện. Nhân viên bảo vệ Ngày và Đêm làm việc theo ca tất cả các ngày trong tuần (bao gồm ngày Chủ nhật, ngày lễ, tết mà khách hàng không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào).

Bảo vệ Ngày và Đêm tổ chức huấn luyện thường xuyên để nâng cao chất lượng dịch vụ

Phát triển dựa trên nền tảng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp

Thực hiện đúng theo Nghị định 52/2008 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ, trong những năm qua Bảo vệ Ngày và Đêm đã thực hiện các chương trình huấn luyện đào tạo một cách khoa học, được C64 - Bộ Công an sát hạch và cấp chứng nhận bảo vệ. Bên cạnh đó công ty thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị tốt nhất về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên, đáp ứng phù hợp yêu cầu của từng khách hàng, được các khách hàng lớn như Mecerdes, Nestle, URC, Vietcombank, FPT, Siêu thị Big C, Cadivi, Phoenix… tín nhiệm và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lâu dài.

Bản tin nội bộ của Bảo vệ Ngày & Đêm cung cấp thông tin và những kỹ năng nghiệp vụ cho bảo vệ

Với định hướng phát triển dựa trên nền tảng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, Bảo vệ Ngày và Đêm tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, mà trong đó là mục tiêu bảo vệ tại các khu công nghiệp như Bình Dương, Long Hậu, Tân Bình… Thời gian qua Bảo vệ Ngày và Đêm đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng trăm vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ kẻ gian giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tận tụy trong công việc, bất kể mưa nắng hay ngày đêm khi làm nhiệm vụ, hình ảnh người vệ sĩ chuyên nghiệp Ngày và Đêm đẹp, thân thiện và tin cậy trong mắt khách hàng, người dân.

Ông Ngô Chí Hiếu (giữa), Tổng giám đốc Cty bảo vệ Ngày & Đêm, nhận Bằng khen của Thành Ủy TP.HCM Ông Ngô Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm, cho rằng với đặc thù ngành nghề bảo vệ chủ yếu là dùng con người, do vậy vấn đề xây dựng tinh thần tư tưởng và chăm lo chế độ, quyền lợi cán bộ - công nhân viên vô cùng quan trọng. Cạnh đó luôn chú trọng phát triển các tổ chức chính trị đoàn thể nhằm thống nhất tổ chức quản lý, hoạt động hiệu quả để xây dựng và phát triển thương hiệu bền vững. Chi bộ Công ty Bảo vệ Ngày và Đêm nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, được Thành ủy TP.HCM, Quận ủy Tân Bình đánh giá cao về chất lượng hoạt động. Tổ chức công đoàn giữ vai trò là cầu nối giữa sử dụng lao động và người lao động, hoạt động hiệu quả. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần như: nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau, cưới hỏi, tang ma… luôn được đảm bảo. Hằng năm doanh thu công ty đạt hơn 120 tỉ đồng, thu nhập bình quân cán bộ - nhân viên từ 3,8 đến 8 triệu đồng/tháng. Công ty còn làm tốt công tác từ thiện xã hội như xây nhà tình thương, tình nghĩa tại Tiền Giang, Long An; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng ở Thăng Bình, Quảng Nam… Website: http://baovengayvadem.com/

Y PHONG