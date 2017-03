Bắt 30.000 gói thuốc lá lậu tuồn vào TP.HCM

Hơn 1 giờ sáng 30-11, trên đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Tân kiểm tra xe khách 54Y-511.14 từ Long An vào TP.HCM. Qua đó, tổ công tác liên ngành phát hiện trong thùng xe tải có chứa 19.800 gói thuốc lá Jet và 8.850 gói thuốc lá Hero không có chứng từ xác định nguồn gốc.

Gần 30.000 gói thuốc lá nhập lậu phát hiện trên chiếc xe khách bị công an thu giữ. Ảnh: X.NGỌC

Tại trụ sở công an, Nguyễn Quốc Trường - tài xế xe khách khai nhận chỉ chở thuê và không biết chủ của lô hàng thuốc lá. Trường chỉ biết số thuốc lá lậu trên từ Long An đưa về cho các đầu mối TP.HCM rồi chia nhỏ cho các đại lý bán lẻ.

Hiện Công an quận Bình Tân lập hồ sơ, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC