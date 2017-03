Bắt buộc máy ATM phải có “gương chiếu hậu”

Theo đó, các vị trí đặt máy ATM phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách hàng sử dụng và đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn cho máy. Đặc biệt, tại trạm ATM, ngân hàng phải trang bị gương để khách hàng có thể quan sát được phía sau khi giao dịch.

Nơi đặt ATM phải có đủ ánh sáng, đảm bảo khả năng màn hình hiển thị tốt để việc thao tác được thực hiện dễ dàng trong suốt thời gian giao dịch. Tại nơi đặt máy ATM cần đáp ứng một số quy đinh như: có hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh; có biểu tượng các tổ chức phát hành thẻ được chấp nhận thanh toán; tên hoặc số hiệu máy ATM; số điện thoại liên hệ với bộ phận hỗ trợ và đơn vị quản lý máy ATM; số điện thoại trực của cơ quan công an trên địa bàn... để khách hàng chủ động liên hệ kịp thời khi có nhu cầu hỗ trợ.

