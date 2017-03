Bất động sản u ám, vật liệu xây dựng vẫn tăng giá

Theo giá bán của các đơn vị thuộc Hiệp hội Thép tại Hà Nội, giá thép cây của Hòa Phát bán tại các đại lý cấp 1 là 15,64 triệu đồng/tấn, thép Việt Đức 15,3 triệu đồng/tấn, thép VIS có giá 15,7 triệu đồng… Mức giá này vẫn chưa hề hạ nhiệt, thậm chí một số loại còn tăng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/tấn so với trước Tết.



Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép trong nước vẫn ở mức cao là điều đương nhiên, bởi hiện chưa có yếu tố nào tác động khiến giá giảm. Lãi suất ngân hàng vẫn cao, giá điện tăng, giá nguyên vật liệu thế giới tiếp tục leo thang. Hiện một tấn phôi thép giá CIF nhập từ Nga và Ukraine về tới Việt Nam giá từ 600-610 USD/tấn, tăng nhẹ so với thời điểm tháng 12/2011.



Còn phôi thép nhập từ các nước Đông Nam Á cao hơn, ở mức 650-660 USD/tấn. Còn giá sắt thép phế (có tỷ lệ nhập khẩu chiếm 70%) thế giới nhập từ Mỹ, Tây Âu hiện ở mức 465-468 USD/tấn.



Cùng với thép, giá ximăng cũng tăng suốt từ thời điểm tháng 2-7/2011 và hiện vẫn duy trì ở mức cao. Hiện ximăng Hoàng Thạch bán lẻ tại các đại lý ở Hà Nội có giá 1,5 triệu đồng/tấn loại pooclăng PCB30, ximăng Bút Sơn cùng loại giá 1,48 triệu đồng/tấn, ximăng Chinfon 1,45 triệu đồng/tấn…



Lý do nào khiến giá bất động sản liên tục giảm mạnh thời gian qua trong khi giá nhiều loại nguyên vật liệu xây dựng vẫn tăng? Theo ông Bùi Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty ỏổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal), giá thành và giá bán là hai vấn đề độc lập.



Với sản phẩm nhà, căn hộ, giá các vật liệu xây dựng là giá thành, mức giá này dựa trên giá vốn nên mức xê dịch thường kém linh động. Còn giá bán ra của bất động sản dựa vào nhu cầu thị trường, bao gồm cả tỷ lệ phần trăm lợi nhuận.



Ở những thời điểm khó khăn của thị trường, doanh nghiệp địa ốc có thể thu hẹp, thậm chí cắt bỏ lợi nhuận để hạ giá bán ra của sản phẩm nhằm bán được hàng.





