Bắt giám đốc sửa sổ đỏ để vay 35 tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, ông Phưởng cùng vợ thành lập Công ty TNHH Du lịch Hawaii, trụ sở tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được Sở TN&MT tỉnh này cho thuê gần 100.000 m2đất. Trong khi công ty chưa nộp hơn 22 tỉ đồng tiền thuê đất nhưng ông Lê Duy Khiêm, lúc đó là trưởng Phòng Quản lý đất đai, chỉnh sửa nguồn gốc đất từ thuê sang giao đất. Sau đó ông Phưởng dùng sổ đỏ chỉnh sửa này mang đến ngân hàng vay hơn 35 tỉ đồng. Khi sự việc đổ bể, Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam ông Khiêm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Phưởng bỏ trốn và bị Công an TP Đà Nẵng bắt theo lệnh truy nã và di lý về cho Công an TP.HCM xử lý.

Theo nguồn tin, việc bắt ông Phưởng tạo điều kiện cho Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ những cán bộ có liên quan tại Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận trong vụ tiếp tay sửa giấy đỏ này.

PHƯƠNG NAM