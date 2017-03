Bắt giữ lượng lớn hàng điện lạnh không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 22 giờ đêm 24-9, đội tuần tra phường Bình Hòa, TX Thuận An phối hợp cùng đội chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an TX Thuận An, Bình Dương phát hiện tại điểm vận chuyển bốc xếp hàng Hoàng Gia Depot có hơn chục công nhân đang bốc vác các mặt hàng máy lạnh đã qua sử dụng. Số hàng này đang được chuyển từ xe container mang BKS 51C-157.88 sang năm xe tải để đi tiêu thụ.

Nhận thấy nhiều điều nghi vấn về lô hàng, đội tuần tra phường Bình Hòa đã nhanh chóng xin chỉ đạo của cấp trên. Với sự đồng ý của lãnh đạo đội tuần tra phường Bình Hòa cùng Công an kinh tế TX Thuận An đã đến kiểm tra.







Số hàng điện lạnh không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ lô hàng là máy lạnh đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong năm xe tải thì có hai xe đều đã được chất đầy hàng và đang chuẩn bị đi thì bị bắt. Thấy có động, nhiều đối tượng đã nhanh chóng vứt hàng xuống đất bỏ chạy tán loạn.

Đến 0 giờ 30 ngày 25-9 toàn bộ số hàng hóa và các xe bốc xếp hàng có liên quan đến vụ việc đã được đưa về trụ sở Công an TX Thuận An. Tại đây có một đối tượng khai là làm việc theo chỉ đạo của chủ hàng tên Trí ngụ Bình Phước.

Hiện đoàn kiểm tra liên ngành đang tiếp tục xác minh và mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật.