Bắt hàng trăm chai rượu ngoại, hàng ngàn gói thuốc lá

Tài xế xe tải 67C-028.48 (chở số hàng trên) là Trần Văn Khôi (An Giang) khai đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang bắt một điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực xã Bình Long, huyện Châu Phú, thu giữ trên 12.000 bao thuốc lá ngoại các loại. Vào thời điểm trên, lực lượng công an ập vào bắt quả tang Nguyễn Trung Kiên đang bán thuốc lá nhập lậu cho Nguyễn Hồng Anh (cùng xã Bình Long)... Tang vật thu giữ ngoài hơn 12.000 bao thuốc lá còn nhiều xe máy chuyên dùng để vận chuyển hàng lậu.

TRẦN NGUYỄN