Bắt kẻ đổ bột trắng vào, biến xăng A83 thành A92

Ngày 1-1-2013, Thiếu tá Nguyễn Khắc Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TX.Dĩ An - Bình Dương cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan và hoàn tất điều tra vụ án trộm cắp tài sản và sản xuất hàng giả xảy ra tại phường Bình Thắng TX.Dĩ An.

Hồ sơ vụ án cho biết: Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1977, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, là tài xế xe bồn của Công ty TNHH Long Vân - Tây Ninh nhận lệnh vận chuyển 14.000 lít xăng A83 từ cảng Cát Lái về công ty để tiêu thụ. Trên đường về Hòa đã cho xe chạy vào cơ sở mua bán phế liệu của bà Đỗ Thị Kim Dung, sinh năm 1972, thuộc phường Bình Thắng, TX.Dĩ An để tháo niêm chì rồi cho vào bồn xăng chất bột màu trắng để chuyển đổi xăng trong bồn từ màu đỏ đặc trưng của xăng A83 thành màu xanh lơ của xăng A92. Sau đó mở van xả ra 2.000 lít, rồi dùng dầu DO trộn vào để tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch cả về giá và chủng loại. Trong lúc thực hiện hành vi trên thì bị bắt quả tang. Hiện xe bồn biển số 57H 5719 và toàn bộ tang vật có liên quan bị tạm giữ để điều tra và phục vụ xét xử. Theo Duy Chí (Bình Dương Online)