Bắt quả tang doanh nghiệp sang chiết dầu nhớt giả

Bất ngờ tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Hữu Vinh (tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) do ông Lê Hữu Vinh làm chủ, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã phát hiện doanh nghiệp này sang chiết nhớt và chế biến các loại mỹ phẩm trái phép với số lượng lớn.

Cụ thể, qua kiểm tra tổ công tác phát hiện doanh nghiệp Hữu Vinh đang cho công nhân sang chiết dầu nhớt từ bồn 2.000 lít ra chai nhỏ với nhiều nhãn hiệu khác nhau và đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ước tính khoảng 10.000 lít. Trên sản phẩm nhãn mác đều ghi sản xuất tại Long An và Quận 12 TP Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiểm tra phía sau kho, lực lượng chức năng phát hiện thêm một lượng mỹ phẩm lớn như sữa tắm, kem dưỡng da đều có dán tem chống hàng giả và gần 500 kg bột màu hóa chất trong các thùng nhựa và máy đang sản xuất mỹ phẩm. Các sản phẩm trên đều không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng và điều đáng nói là doanh nghiệp này không có bất kỳ giấy phép kinh doanh nào về các mặt hàng này.

"Thiết bị sản xuất" tại doanh nghiệp tư nhân Hữu Vinh. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã lập biên bản tạm giữ tất cả những hàng hóa và các thiết bị, dụng cụ dùng để sản xuất đồng thời tiến hành lấy mẫu thử gửi đi giám định để có cơ sở xử lý đối với doanh nghiệp Hữu Vinh theo quy định của pháp luật.

Theo PV (CAND)