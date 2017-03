Bắt quyền Giám đốc Xí nghiệp thương mại dầu khí hàng không miền Bắc

Khẩn trương điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) và vùng biển Thanh Hóa do Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan chuyển giao hồ sơ, CQĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Triều, 48 tuổi, nguyên quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc (thuộc Vinapco), và Phạm Ngọc Hiệp, 28 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, về hành vi “Buôn lậu”.

Ngày 10-5-2012, Vinapco mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng Mogas 92 từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được doanh nghiệp gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty Cổ phần 19-9. Để tái xuất số xăng đã tạm nhập, đầu tháng 7-2012, Vinapco mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng, cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng. Việc tái xuất lô hàng, tiến hành trong tháng 7-2012, được Vinapco giao cho ông Nguyễn Hải Triều chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện. Tuy nhiên ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, xăng ở 7 xe ô tô stec đã bị… quay ngược, bán cho các doanh nghiệp trong nước. Để tránh bị lộ tẩy, các đối tượng liên quan đã tìm cách nhập lại xăng của đơn vị khác. Ngay sau khi xác định vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, đã khởi tố vụ án, và chuyển toàn bộ hồ sơ sang CQĐT Bộ Công an để đấu tranh, khai thác mở rộng. Ngoài phi vụ “vờ” tái xuất 7 xe ô tô stec nêu trên, cơ quan chức năng đang tập trung xác minh việc trước đó, Vinapco đã mở 2 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng trong số hơn 5.463 tấn xăng tạm nhập ngày 10-5-2012 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải theo đường biển. Song trên thực tế, tại Trung Quốc không tồn tại doanh nghiệp có tên như trên! Theo Minh Hà (ANTĐ)