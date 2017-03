Bất thường vụ mất hơn 11 tỉ trong tài khoản ngân hàng

Bảo vệ khách hàng Chiều qua (25-8), ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo phụ trách khu vực phía Nam của VPBank báo cáo vụ việc, hướng xử lý và phối hợp với công an khi cần thiết”. Ngoài ra, ông Minh cũng cho biết đã yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát lại tất cả quy trình nội bộ về quản lý cũng như bảo vệ tiền gửi của khách hàng (cả tiền gửi thanh toán và sổ tiết kiệm). Các ngân hàng cũng phải khẩn trương phối hợp với cơ quan công an làm rõ các trường hợp phát sinh rủi ro đã xảy ra trên nguyên tắc phải bảo vệ quyền lợi và giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho khách hàng. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có văn bản gửi công an và NHNN Chi nhánh TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ khách hàng báo mất 26 tỉ đồng trong tài khoản. Trong văn bản này, lãnh đạo TP yêu cầu NHNN Chi nhánh TP.HCM phối hợp, hỗ trợ công an để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến VPBank, kịp thời báo cáo thống đốc NHNN và UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền để phối hợp chỉ đạo xử lý. _________________________________ Luật sư Huỳnh Trung Hiếu dẫn Thông tư 22/2015 của NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc nêu rõ: Chữ ký của người ký phát là chữ ký bằng tay trực tiếp trên tờ séc của người có quyền và nghĩa vụ đối với tờ séc hoặc người được ủy quyền lập và ký phát séc. Chữ ký của người ký phát phải bằng bút mực hoặc bút bi theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại người bị ký phát, kèm theo họ tên và theo dấu (nếu có) của tổ chức trong trường hợp séc do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký hoặc chữ ký điện tử (trường hợp xử lý thanh toán bằng điện tử).