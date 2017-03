Bắt vụ nhập lậu hơn 1000 chim bồ câu ở Quảng Ninh

Đêm 10/5, tại km 103+900 quốc lộ 18A, đoạn đi qua phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm-dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản thu giữ 1.260 con chim bồ câu không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc.



Số chim trên được vận chuyển trái phép trên xe ôtô tải biển kiểm soát 34C-032.15 do Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Cương, huyện Ninh Giang, Hải Dương điều khiển.



Qua khai thác, Giang khai nhận đã mua số chim trên từ khu vực Móng Cái sau đó vận chuyển về các tỉnh để tiêu thụ.



Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi Trường Công an thành phố Hạ Long xử lý.





Theo Văn Đức (TTXVN)