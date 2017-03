Bắt xe chở thuốc và dụng cụ kích dục

Theo đó, khoảng 14h ngày 1/1, Chi cục quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã kiểm tra xe ôtô BKS 29X 0864, rơ-mooc 33R-0106 do Đỗ Trung Thành (Nhị Khê-Thường Tín-Hà Nội) điều khiển.



Kết quả, phát hiện xe này chở nhiều lô thuốc và dụng cụ kích dục trị giá hàng chục triệu đồng.



Trước đó, khoảng hơn 2h sáng cùng ngày, Đội quản lý thị trường cơ động cũng kiểm tra xe ô tô container BKS 57L-2450, rơ-mooc 51R-8415 do Nguyễn Thanh Trường (40 tuổi) ở Hòa Thành (Tây Ninh) điều khiển.



Đoàn kiểm tra phát hiện 1.430 khẩu súng bắn phát quang do Trung Quốc sản xuất. Đây là loại đồ chơi nguy hiểm gây tâm lý kích động bạo lực được xếp vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh (theo quyết định 464 /QĐ/BNV và Nghị định 59 CP).





Theo Nguyên Nghĩa (Bee)