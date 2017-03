Bầu Đức bán toàn bộ dự án thuỷ điện

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua chủ trương tái cấu trúc các đơn vị ngành thuỷ điện. Theo đó, tập đoàn này sẽ bán các dự án đã đi vào hoạt động và đang trong giai đoạn đầu tư.



Ngoài ra, tại lĩnh vực bất động sản, phương thức tái cấu trúc của Hoàng Anh Gia Lai là bán sỉ căn hộ hoặc bán các dự án hoặc bán cổ phiếu của các công ty con đang sở hữu dự án,



Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn được uỷ quyền tiến hành lựa chọn các đối tác tiềm năng để tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán theo tiêu chí có lãi, thu tiền mặt về dự trữ và giảm nợ vay trên báo cáo tài chính hợp nhất.



Kết thúc quỹ I, lợi nhuận trước thuế của HAG tăng 8,96% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 60,23% so cùng kỳ. Mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhưng biến động trước thuế lại không lớn.



Theo giải trình của HAG lên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm mạnh 66,29%. Nguyên nhân từ lợi nhuận ngành mía đường đầu tư tại Lào đang trong giai đoạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.



Cũng trong quý I năm nay, chi phí lãi vay của HAG tăng nhẹ so với quý I năm ngoái, ở mức 126,6 tỷ đồng. Tiền giảm so với thời điểm đầu năm còn 2.444,2 tỷ đồng, bằng 97% trong đó tiền mặt giảm 520,7 tỷ.





Theo Mai Chi (DT)