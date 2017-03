Bầu Đức cho Chính phủ Lào vay gần 190 tỷ đồng

Theo báo cáo hợp nhất quý I mới công bố, các khoản đầu tư dài hạn của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã CK: HAG) có giá trị 2.571 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 186,5 tỷ đồng được ghi là "cho vay Chính phủ Lào".



Trao đổi với PV, đại diện HAGL cho biết đây là khoản đầu tư xây sân bay tại Lào. "Trước đây công trình được giao cho một đơn vị khác thi công, nhưng họ không triển khai được. Sau đó HAGL được chỉ định tiếp quản, rót chi phí đầu tư, xây dựng và được cam kết sẽ hoàn trả vốn. Đây cũng không phải chuyên môn chính của chúng tôi", đại diện HAGL chia sẻ.







Bầu Đức đã chi hàng trăm tỷ đồng để đầu tư vào Lào. Ảnh: HAGL



Theo Tường Vi (VNE)



Cũng theo báo cáo hợp nhất, tổng doanh thu quý I HAGL 722 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm mạnh là yếu tố chính giúp tập đoàn vẫn thu lợi nhuận trong quý I bất chấp việc phải trả thêm chi phí lãi vay gần 4%.Tổng lãi trước thuế HAGL là 107 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ theo đó cũng tăng 9%, lên gần 85,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với quý I/2012, lãi cơ bản trên một cổ phiếu HAG (EPS) lại giảm 5,3%, xuống còn 159 đồng.Đến ngày 31/3, tập đoàn có hơn 2.424 tỷ đồng tiền mặt đang gửi ngân hàng. Tổng các khoản phải thu là 2.799 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 42% là tiền phải thu từ bán căn hộ. Tập đoàn cũng đã chi gần 5.000 tỷ đồng để trồng cây cao su.Số tiền vay ngắn hạn các ngân hàng của HAGL đến hết quý I tăng thêm 19%, lên 1.724 tỷ đồng nhưng không được tập đoàn công bố chi tiết danh tính chủ nợ. Trước đó, HAGL cũng là một trong những doanh nghiệp vay nợ ngắn hạn "khủng" nhất sàn chứng khoán năm 2012.Ngoài ra, HAGL cũng sở hữu hàng chục công ty con và các đơn vị liên kết ở Việt Nam cùng các nước khác. Tại Lào, tập đoàn có 8 doanh nghiệp con nắm 50-100% vốn, chủ yếu thuộc lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, xây dựng và trồng cây công nghiệp. Ở Campuchia, HAGL cũng có 4 công ty con thuộc lĩnh vực trồng cây công nghiệp, tỷ lệ sở hữu vốn trên 90%.Mới đây, HAGL cũng vướng phải vụ lùm xùm khi bị Global Witness - một tổ chức phi Chính phủ đưa ra cáo buộc phá rừng, chiếm đất lại 2 quốc gia này. Tuy nhiên, từng trao đổi với PV, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên và cho rằng những lập luận của Global Witness là không chính xác.