Beeline gặp khó khăn về tài chính

Là khách hàng ruột của mạng “vàng- đen” từ những ngày đầu tiên, nhưng sau hơn một năm gắn bó, anh Nguyễn Văn Hùng (Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đành nói lời chào tạm biệt. Anh Hùng chỉ là một trong số nhiều khách hàng không tiếp tục chọn Beeline mà chuyển qua mạng khác.

Khách hàng kém hào hứng, sim của nhà mạng này cũng bán rất chậm trên thị trường. Vài người có nhu cầu, muốn đi mua sim thời gian này cũng khó vì đại lý dè dặt nhập hàng khi doanh số giảm mạnh.

Trước tình hình đó, Beeline quyết định hằng tuần, từ 20/7 đến 31/8, đều tổ chức khuyến mại nạp thẻ cào với mức lên tới 100%. Ngoài ra, hãng còn trao thưởng cho khách hàng may mắn nạp tiền trong tuần. Trước đó, từ đầu tháng 7, nhà mạng này cho hồi sinh gói cước gây tiếng vang một thời Big Zero vốn đã bị khai tử vào tháng 3.

Tuy nhiên, không giống như các hoạt động bề nổi về khuyến mại, trong thời gian gần đây, các hoạt động đầu tư mở rộng vùng phủ sóng của mạng này đang đình lại. Beeline cũng rất ít thực hiện các chương trình quảng cáo truyền thông để thúc đẩy bán hàng.

Nguồn tin từ mạng di động này thừa nhận, các đối tác trong Beeline đang đàm phán để có thể có nguồn tài chính thực hiện các pha đầu tư tiếp theo. “Hiện tại, đúng là các hoạt động của chúng tôi hơi trầm lắng do vấn đề về tài chính đang tiếp tục được bàn thảo”, nguồn tin này cho biết.

Theo dự kiến, nếu các vấn đề về tài chính được giải quyết thì kể từ tháng 9, Beeline sẽ tăng cường trở lại các hoạt động đầu tư cũng như tiếp thị, bán hàng…

Một nguồn tin thân cận với Beeline tiết lộ, nhà đầu tư đắn đo khi tiếp tục rót vốn là bởi thị trường di động Việt Nam cạnh tranh quá khốc liệt. Trong khi đó, cửa để có lãi của các mạng di động nhỏ như Beeline rất mong manh. “Đây chính là lý do khiến việc đàm phán chưa thể có kết quả sớm”, nguồn tin này nói.

Giải thích về lý do cho hồi sinh gói cước tốn kém Big Zero trong bối cảnh tài chính đang khó khăn, nguồn tin nêu trên lý giải: “Nhìn từ bên ngoài, Big Zero có vẻ khiến cho tình hình tài chính khó khăn hơn. Thực tế, gói cước này sử dụng tài nguyên sẵn có và không làm phát sinh chi phí vận hành (liên quan đến nguồn tiền mặt)”.

Theo Tuệ Minh - Thùy Chi (VNE)