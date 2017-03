Best buy bị “tố” bán hàng rởm trên truyền hình

Quảng cáo hay, thực tế dở?



Anh Nguyễn Duy Luyến (ở A16 lô 5 khu đô thị mới Định Công, Hai Bà Trưng) phàn nàn: “Tôi xem chương trình Lựa chọn hoàn hảo trên truyền hình Hà Nội thấy giới thiệu về thiết bị đuổi côn trùng Pest Reject nên đã gọi điện đến Công ty Best buy đặt mua 1 chiếc dạo cuối tháng 3/2011 có giá xấp xỉ 1 triệu đồng và được công ty này khuyến mãi thêm 1 chiếc nữa. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi mua về sử dụng, tôi thấy thiết bị không có kết quả như quảng cáo”.

“Tôi tìm hiểu ra thì biết thiết bị Pest Reject là đồ Trung Quốc nên chất lượng rất kém. Tôi đã gọi điện đến công ty này rất nhiều để khiếu nại, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào, lần cuối cùng khi tôi gọi để nói trả lại hàng vì không có hiệu quả thì họ trả lời rằng hàng đã bán rồi không nhận lại. Hiện tại, trong nhà tôi vẫn rất nhiều muỗi và kiến. Đúng là tiền mất tật vẫn mang” - anh Luyến cho biết.







Thiết bị đuổi côn trùng Pest Reject của Best buy bị

nhiều người tiêu dùng "phàn nàn" rằng

chất lượng không như quảng cáo

Thiết bị đuổi côn trùng Pest Reject của Best buy bịnhiều người tiêu dùng "phàn nàn" rằngchất lượng không như quảng cáo

Hàng Trung Quốc nhưng công nghệ châu Âu



Giá bán của Best buy cũng độc quyền như sản phẩm

nhập khẩu độc quyền từ Trung Quốc?

Giá bán của Best buy cũng độc quyền như sản phẩmnhập khẩu độc quyền từ Trung Quốc?

Cũng theo quảng cáo trên truyền hình, rất nhiều người tiêu dùng phản ánh tới PV về việc mua quần ever's love của Công ty Happy Shopping. Quảng cáo là quần làm bằng chất liệu tơ tằm, mặc vào ngay lập tức vòng eo giảm 5cm, 1 thon, 2 giảm, 3 định hình. Giá 2 cái gần 1, 2 triệu đồng.



Tuy nhiên, khi mua về mặc thử đã thấy bị dão, các sợi cứ đứt ra lởm chởm. Mặc dù đã đổi được vì trong thời hạn 10 ngày linh động nhưng mặc được 1 tháng thì quần lại đồng loạt dão, trong khi đó hiệu quả thể hiện là bụng vẫn… to. Khi tìm hiểu mới biết giá quần ever's love trên mạng rao bán chỉ có mấy chục nghìn đồng/quần.

Theo Quỳnh Anh ( Dân trí)



Nhiều khách hàng khác cũng phản ánh tới Dân trí về việc mua sản phẩm đuổi côn trùng của Best buy theo quảng cáo trên truyền hình nhưng không có hiệu quả.Anh N.T.M (ở quận Đống Đa , Hà Nội) cho biết: “Mẹ tôi ở trong Hà Tĩnh xem chương trình Lựa chọn hoàn hảo quảng cáo trên ti vi thấy hay nên gọi điện ra Hà Nội cho tôi giục mua thiết bị diệt muỗi Pest Reject. Tôi đã đến tận trụ sở best buy để mua 2 cái nhưng mang về sử dụng không thấy hiệu quả. Tôi điện thoại đến công ty này hỏi thì họ bảo là phải 1 tuần, sau 1 tuần họ lại bảo là phải 1 tháng… Cuối cùng gia đình tôi đã bỏ thiết bị này và nhờ người bên dịch tễ đến nhà phun thuốc diệt muỗi”.“Tôi không muốn khiếu nại làm gì nữa, chỉ khuyến cáo mọi người nên tìm hiểu kỹ để tránh bị mất tiền mua đồ rởm về nhà” - anh M cho hay.Thực tế, khi quảng cáo trên các kênh truyền hình, thiết bị Pest Reject được trang bị bằng sóng siêu âm, dựa trên công nghệ xung điện kỹ thuật số sẽ truyền qua hệ thống dây điện trong nhà sẽ đạt được hiệu quả tối ưu.“Những con rệp, chuột, kiến, gián, nhện, ruồi, muỗi không bị giết chết mà bị xua đuổi một cách triệt để và mãi mãi không quay lại căn nhà của bạn. Sử dụng rất dễ dàng chỉ cần cắm thiết bị vào ổ điện và để thiết bị hoạt động liên tục mà không cần phải tháo ra hay bảo trì gì cả” - Best buy giới thiệu về sản phẩm Pest Reject.Trước những khiếu nại về sản phẩm được quảng cáo rầm rộ trên chương trình Lựa chọn hoàn hảo, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Văn Thu Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Best buy, bà Thủy cho rằng: Sản phẩm khách hàng sử dụng không có hiệu quả có thể do nhiều nguyên nhân khách quan chứ không phải do sản phẩm của Best buy kém chất lượng.“Hầu hết các sản phẩm Best buy bán tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng công nghệ sản xuất thì không phải của Trung Quốc. Các hãng chỉ đặt nhà máy ở Trung Quốc và mang công nghệ từ châu Âu, Mỹ, Brazil đến các nhà máy này để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng. Tất nhiên trong khâu sản xuất có thể có lỗi kỹ thuật nên sẽ có những sản phẩm không đạt hiệu quả cao. Không chỉ thiết bị đuổi côn trùng Pest Reject mà tất cả các sản phẩm mà Best buy bán ra cũng là sản phẩm độc quyền tại Việt Nam” - bà Thủy cho biết.Về những “phàn nàn” của khách hàng khi khiếu nại mà không được Best buy tiếp nhận, bà Thủy tỏ ra tin tưởng nhân viên của Best buy luôn có thái độ đúng mực để tiếp nhận khiếu nại của khách hàng.“Best buy sẽ tư vấn, hướng dẫn các sử dụng, thậm chí trong trường hợp cần thiết sẽ đến tận nhà khách hàng để kiểm tra thiết bị, đổi thiết bị cho khách hàng. Nếu khách hàng vẫn không hài lòng về thiết bị thì chúng tôi sẽ trả lại tiền cho khách hàng. Từ khi khách mua hàng tới 2-3 năm sau Best buy vẫn chăm sóc như lúc đầu, dịch vụ hậu mãi, bảo hành sản phẩm chúng tôi tin rằng Best buy là tốt nhất Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho ra lại danh sách bán hàng và sẽ gọi điện cho tất cả các khách hàng đã mua hàng của Best buy trong thời gian gần đây để hỏi và tư vấn về sản phẩm” - bà Thủy khẳng định.Theo tìm hiểu của PV, giá các sản phẩm Best buy bán ra không thông qua Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) mà được căn cứ vào giá nhập khẩu, nhu cầu của khách hàng và tình hình thị trường.Sau buổi làm việc với PV, Best buy cho biết đã thương lượng với các khách hàng và có hướng giải quyết với từng trường hợp khiếu nại cụ thể. Trong đó, Best buy đã nhận lại thiết bị Pest Reject và trả lại 100% tiền anh Nguyễn Duy Luyến đã mua trước kia; anh N.T.M cũng sẽ được đổi thiết bị hoặc trả lại tiền nếu vẫn không hài lòng…