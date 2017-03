BG đầu tư 15 tỷ USD dự án khí hóa lỏng ở Australia

Động thái trên đã nhận được sự ủng hộ của Canberra và dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia này.



Số vốn đầu tư nói trên sẽ được dùng để mở rộng hoạt động khai thác tại mỏ khí đốt vỉa than sẵn có ở bang Queensland (Australia), đồng thời sẽ xây dựng một đường ống dẫn khí đốt ngầm dài 540km, từ các mỏ khí đốt tới một nhà máy sản xuất LNG mới.



Tập đoàn BG, một trong những tập đoàn khí đốt đang nhắm tới việc xuất khẩu LNG từ các mỏ khí đốt vỉa than của bang Queensland, nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày một gia tăng đối với nguồn năng lượng này tại thị trường châu Á, đã đi đến quyết định đầu tư vào dự án Curtis sau khi nhận được chứng nhận về việc đảm bảo các điều kiện môi trường vào ngày 22/10 vừa qua.



Giám đốc điều hành BG, Frank Chapman cho biết hoạt động đầu tư nói trên sẽ giúp cung cấp khí đốt cho nhà máy LNG từ vỉa than đầu tiên trên thế giới, đồng thời Curtis cũng đóng vai trò là một dự án cơ sở tại trung tâm sản xuất LNG của Australia.



Ông Chapman nhấn mạnh rằng quyết định đầu tư của BG đã cho thấy mục tiêu chiến lược của tập đoàn này, nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh LNG trên toàn cầu.



Đợt xuất khẩu LNG đầu tiên của nhà máy này dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2014, với khối lượng lên tới 9,5 tấn LNG/năm.



Bộ trưởng Bộ Ngân sách Australia, Wayne Swan cho biết dự án Curtis nói trên là một trong những dự án có vốn đầu tư về cơ sở hạ tầng lớn nhất của Australia, đồng thời cũng là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kinh tế của quốc gia này.



Dự án này sẽ tạo ra khoảng 5000 việc làm trong quá trình xây dựng, và dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1/3 tổng sản lượng LNG của Australia sau khi hoàn thành giai đoạn 1.



Bên cạnh đó, liên doanh khí đốt hóa lỏng Gladstone bao gồm tập đoàn Santos của Australia, Petronas của Malaysia và Total của Pháp, cũng dự định sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc đầu tư vào lĩnh vực LNG tại bang Queensland vào cuối năm nay.



Chính phủ Australia hy vọng với việc thực hiện những dự án này, kinh tế của bang Queensland sẽ đạt hơn 30 tỷ USD trong giai đoạn từ nay đến năm 2021, và nâng sản lượng LNG của nước này tăng gần 10%./.





Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)