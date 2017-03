Bị ‘đánh cắp’ thương hiệu, du lịch gặp khó

Cụ thể, nhiều công ty du lịch đã sử dụng tên gọi Hòa Bình để giao dịch, tự xưng là chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam nhằm gây sự nhầm lẫn đến khách hàng. Một nhóm người còn câu kết với nhau, cố tình dựng chuyện làm mất uy tín của lãnh đạo công ty, gây khó khăn cho hoạt động của công ty.

Theo bà Lệ, công ty đã trải qua suốt 25 năm để tạo dựng thương hiệu, uy tín chất lượng đã được khách hàng biết đến, nay bị ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ Công ty Hòa Bình mà nhiều công ty trong ngành du lịch cũng gặp cảnh khó khăn vì bị cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty “ăn cắp” thương hiệu. Phía công ty đã có kiến nghị lên các cấp chính quyền, Hiệp hội Du lịch để có hướng can thiệp.

Cùng ngày, UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết trong tháng 1-2015, du khách trong nước đến Hội An đã tăng rất mạnh. Chỉ riêng trong tuần đầu năm mới đã tăng đến 226%, lượt khách mua vé tham quan phố cổ cũng tăng gần 262% so với tuần đầu tiên của năm 2014. Bên cạnh đó, số ngày khách lưu trú cũng tăng 167%. Theo đó, tín hiệu mới của năm nay là du khách quốc tế một số thị trường mới nằm trong cộng đồng châu Âu như Đức, Ba Lan… đến Hội An với số lượng lớn. Trước việc lượng du khách đến tham quan, lưu trú tại phố cổ Hội An tăng đột biến trong mấy ngày qua đã khiến các khách sạn từ mini đến năm sao “cháy phòng”.

QUANG HUY - LÊ PHI