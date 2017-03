Bi hài với quảng cáo siêu rẻ

Chưa kịp định thần, chị còn thấy trên khe cổng một mớ tờ rơi đủ kích cỡ to nhỏ, lớn bé quảng cáo khoan cắt bê tông, đổi gas, bình nước... Trước đó 3 hôm, chị đã huy động cả nhà hì hụi bóc bỏ những tấm dán quảng cáo đầy nhạy cảm "cắt trĩ", "điều trị vô sinh", "chữa liệt dương, sinh lý yếu"... đến giờ, bức tường lại trở nên lem nhem, nhếch nhác. Chị vơ vội mớ tờ rơi, ném tọt vào thùng rác, tức tưởi gọi người đến sơn lại mặt tiền ngôi nhà.



"Mất công thuê thợ về sơn lại tường hết gần 400.000 đồng rồi nơm nớp lo bức tường tiếp tục bị bôi bẩn. Đi làm cả ngày, từ sáng đến chiều muộn mới về nên cũng khó 'bắt tận tay, day tận trán'", chị Quỳnh Anh than.







Quảng cáo "thông cống công nghệ mới, không đục phá" dán trên hộp điện gây phản cảm cho người dân. Ảnh: Bách Hợp.

Anh Nguyễn Văn Thành (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mỗi lần đi qua đường Phạm Hùng lại không nhịn được cười khi nhìn biển quảng cáo “siêu thị đồ lót” và mũi tên cùng dòng “300m” trỏ xuống lòng đất viết trên tấm tôn chắn đường. “Quảng cáo như thế chả khác gì chơi xỏ người ta, nói người ta xuống âm ty mà mua đồ lót”, anh Thành phì cười. Anh nhớ lại, lần đầu tiên chở bạn gái qua đây, cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo vì không thể hình dung được cái siêu thị nói trên ở đâu.Mãi sau này, có dịp đi qua con phố gần đó, anh Thành mới biết đúng là có siêu thị đồ lót thật và vẫn ấn tượng mãi cách quảng cáo này. Chủ cửa hàng nói trên cho biết, họ không cố ý tạo ra sự hiểu lầm cho khách. “Shop cách xa đường lớn, mà không làm cách nào để khách nhận biết được, nên nhân viên đành phải vẽ đường kiểu đó chứ chúng tôi không chủ đích gây chuyện hài”, chị này chia sẻ.Đi trên đường Láng, anh Tùng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xây xẩm mặt mày vì bị tấm phocmica "đáp" thẳng vào mặt. Nhặt tấm bảng lên, anh bàng hoàng nhìn dòng chữ "chữa hắc lào, tổ đỉa, thuốc gia truyền", trên vẫn còn lủng lẳng chiếc đinh 5 phân. Một lúc lâu sau, anh này mới biết tấm bảng nhựa nói trên được đóng thẳng trên cây, gió to nên rơi xuống đường. "Quảng cáo thế này mới 'độc', đúng là một lần không thể nào quên, vừa đau, vừa ấn tượng", anh Tùng xuýt xoa.Nạn nhân của tấm biển quảng cáo "chữa hắc lào, tổ đĩa" cho biết, nếu có bị bệnh cũng chẳng đời nào đi chữa ở những nơi này. "Quảng cáo chữa bệnh phải làm cho người ta tin tưởng, an tâm. Đây thì ngay ấn tượng ban đầu đã xấu thì làm sao còn muốn đến đó", anh Tùng nóiGiải thích về lý do tiếp tục quảng cáo sai quy định, gây bức xúc cho những người xem, chủ một cửa hàng khoan cắt bê tông cho hay, họ vẫn làm vì đây là hình thức rẻ nhất. Khi photo, một tờ giấy A4 có thể cắt được thành hai tờ quảng cáo, và mỗi tờ chỉ tốn 150 đồng. Như vậy, dán 1.000 tờ quảng cáo trên tường chi mất 150.000 đồng, kèm theo một lọ keo 5.000 đồng. 1 tấm phocmica chưa đầy 50.000 đồng có thể cắt thành 4-5 miếng nhỏ treo trên cây cả tháng, cả năm mà không lo bị hỏng.Còn hình thức cộp mác, vẽ sơn chỉ mất chưa đầy 200.000 đồng và hiệu quả hơn dán giấy vì chịu được mưa, gió. "Một số tiền quá quả nhỏ so với chi phí quảng cáo trên phương tiện truyền thông như báo đài", anh nói.Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tính đến giữa năm nay, cơ quan này đã đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với hơn 1.300 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm quy định của thành phố. Tuy nhiên, chính đại diện các quận, huyện cũng phải thừa nhận, sau đại lễ 1.000 năm, tình trạng quảng cáo rao vặt lại tiếp tục tái diễn với nhiều hình thức tinh vi, làm xấu cảnh quan đô thị, một số bảng quảng cáo rao vặt tập trung do thành phố lắp đặt chưa phát huy được hiệu quả.Chị Thùy Linh, một nạn nhân có nhà thường xuyên bị quảng cáo xâm chiếm mặt tiền cho rằng, hình thức này mang tính chất thách thức chính quyền vì sau mỗi đợt địa phương ra quân xóa quảng cáo, ngay lập tức các chủ kinh doanh ngay lập tức lại thuê người dán và ‘cộp’ lại, ngày càng nhiều hơn."Để xóa triệt để vấn nạn này, tôi cho rằng địa phương cần phải sử dụng biện pháp mạnh là bắt những người đi dán quảng cáo phải xóa chính sản phẩm của họ, thậm chí phạt tiền", chị Linh nói.Trong khi đó, giám đốc một công ty quảng cáo có trụ sở tại Hà Nội chia sẻ: "Với các đơn vị kinh doanh nhỏ, họ không đủ tiền để quảng cáo trên báo chí, chưa biết cách tiếp thị trực tiếp sao cho hiệu quả. Vì vậy, họ chọn cách bôi bẩn đường phố, nhà dân để quảng bá cho dịch vụ của mình bất chấp những hệ quả tiêu cực về mỹ quan đường phố". Chuyên gia này cũng cho rằng, nếu người dân thể hiện rõ thái độ bằng cách quay lưng với các dịch vụ này, đồng thời cơ quan quản lý xử phạt thật nặng thì hiện tượng quảng cáo bôi bẩn đường phố sẽ dần chấm dứt.