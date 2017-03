Bị lừa tiền tỉ, kiện được cũng thua!

Giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Lừa đảo kiểu cò con nhan nhản Các DN xuất nhập khẩu thường xuyên nhận những thư yêu cầu báo giá từ nhiều nước khác nhau. Để nhận biết người mua thực hay bọn lừa đảo, chúng ta nên xem xét tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, tình hình hoạt động của công ty đó (những người có kinh nghiệm chỉ nhìn qua là biết bọn “tầm phào”). Cũng có những kẻ tinh vi hơn là cũng để tên công ty, có địa chỉ, điện thoại, website nhìn rất đáng tin cậy và nhiều DN bị lừa. Thủ đoạn là bọn chúng gửi email đặt mua hàng với giá cả, số lượng rất hấp dẫn. Chúng cũng kỳ kèo, thương lượng giá cả để tạo độ tin cậy rồi cũng làm hàng mẫu, gửi mẫu… Đến lúc chốt lại đơn hàng, chúng yêu cầu DN chuyển tiền hoa hồng trước khi DN ký kết hợp đồng trực tiếp với người mua. Nếu DN chuyển tiền thì xem như sẽ bị mất trắng vì sẽ không có hợp đồng nào cả… Còn chuyện email các DN bị hacker chuyên nghiệp thâm nhập rất nhiều. Chúng lấy được tất cả thông tin của người mua và người bán, tự giao dịch với bên mua và yêu cầu bên mua chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định. Nếu người mua không kiểm tra kỹ thì rất dễ bị dính bẫy. Do vậy DN phải thường xuyên đổi mật khẩu của email và trước khi chuyển tiền, người mua nên yêu cầu người bán ký xác nhận vào phiếu thông tin tài khoản. Thủ công là chuyển một ít trước, nếu chắc ăn mới chuyển đủ! Cách tốt nhất là chọn mặt gửi vàng và hình thức thanh toán có lợi sao cho ta phải “nắm đằng cán”! Để tránh những rủi ro, các DN Việt Nam cần tích cực tham gia giao lưu thương mại do Bộ Công Thương, VCCI và các cơ quan xúc tiến thương mại tổ chức. Hoặc DN có thể thông qua các hội chợ, triển lãm quốc tế và chủ động tìm kiếm thông tin trên các trang web của Bộ Công Thương như www.vietnamexport.com, www.moit.gov.vn, qua các Vụ Thị trường, các thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại thị trường đó. Ngoài ra DN có thể tìm hiểu đối tác thông qua hiệp hội, liên hệ với VCCI nhờ hỗ trợ. Ông VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Các DN Việt Nam khi phát hiện lừa đảo cần liên hệ ngay với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để được can thiệp kịp thời. Các DN cần đảm bảo máy tính cài đặt đầy đủ phần mềm diệt virus, đồng thời khi giao dịch số tiền lớn cần phải được xác nhận qua nhiều kênh trao đổi như điện thoại, video conference (trực tuyến hình ảnh)… Một lãnh đạo Bộ Công Thương