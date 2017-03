Bị phạt và tịch thu hơn 9 tỉ đồng

Cụ thể, Công ty New Shopping do bà Lưu Hồng Ngọc làm giám đốc thực hiện việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không hóa đơn chứng từ qua truyền hình.



Các sản phẩm chủ yếu bao gồm: điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ, máy quay, hạt nhựa đeo cổ... do Trung Quốc sản xuất. Chỉ tính riêng giá trị lượng hàng hóa nhập lậu bị tịch thu trên 7 tỉ đồng.



Trước đó từ đầu tháng 4, hàng trăm khách mua hàng đã tìm đến trụ sở công ty trả hàng, đòi lại tiền. Nhiều người khi mua các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng (giá 2-3 triệu đồng/cái) về chưa dùng được một tuần đã hư hỏng, không dùng được.



Trên website của Công ty Hữu Lạc tại địa chỉ http://www.newshopping.vn/, đơn vị cho biết việc bán hàng qua truyền hình tên gọi New Shopping được phát sóng trên kênh của các đài truyền hình Bình Dương, Long An, Đồng Nai, kênh HTVC...





Theo LÊ SƠN (TT)